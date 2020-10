Hammer: Ministerin Tanner investiert in unsere Kasernen!

Wien (OTS) - Anlässlich der redundanten Presseaussendungen von FPÖ und SPÖ stellt VP-Wehrsprecher Michael Hammer klar: "Wie schon so oft von unserer Verteidigungsministerin gesagt, wird in unsere Kasernen investiert. Allein heuer 120 Millionen Euro. Von der Nasszelle bis zur Generalsanierung werden unsere Kasernen auf Vordermann gebracht."

"Ministerin Klaudia Tanner hat bereits im Frühjahr gesagt, dass in Villach eine Großkaserne errichtet wird und die anderen Kasernen zusammengezogen werden. Für Wien wird derzeit ein Raumordnungskonzept erarbeitet, welches bald vorgelegt wird. Es gibt für diese Vorhaben seit Jahren einen breiten politischen Konsens. Ansonsten werden Sanierungsmaßnahmen in allen in Betrieb stehenden Kasernen vorgenommen. Es ist also seit Monaten klar ersichtlich, dass unsere Verteidigungsministerin unsere Kasernen modernisiert. Ich halte es also für äußerst unredlich, hier haltlose Gerüchte zu verbreiten", so Hammer. (Schluss)

