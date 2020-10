Deutsch: Will Regierung weniger testen, um Corona-Ampel künstlich grün zu färben?

SPÖ fordert in Causa Strategiepapier volle Aufklärung

Wien (OTS/SK) - Als „in höchstem Maße aufklärungsbedürftig“ bezeichnet heute, Montag, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch den Inhalt eines Corona-Strategiepapiers des Roten Kreuzes, über den mehrere Medien in ihren Online-Ausgaben berichten. Sollte es zutreffen, dass tatsächlich Pläne in der Schublade liegen, wonach weniger Tests durchgeführt werden sollen, um die Corona-Zahlen zu drücken, handelt es sich um „einen handfesten Skandal“, so Deutsch, der von „türkis-grüner Schönfärberei“ spricht. Die SPÖ fordert in der Causa Strategiepapier volle Aufklärung der Bundesregierung und warnt eindringlich davor, das Vertrauen der Bevölkerung in die Behörden durch Tricks und Zahlenakrobatik aufs Spiel zu setzen. ****

Die Bundesregierung müsse endlich ihr „Management by Chaos“ beenden, sagt Deutsch, der auf den Skandal in Ischgl verweist. Gerade für den Wintertourismus brauche es eine durchdachte Teststrategie mit Schnelltests, wie sie SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner seit langem fordert. „Völlig inakzeptabel“ sei jedenfalls jeder Versuch, durch die Reduktion der Tests bei Kontaktpersonen die Corona-Ampel künstlich auf grün zu stellen, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. (Schluss) ls/bj

