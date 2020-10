„DIE.NACHT“: Stefanie Sargnagel und Simone & Charly Brunner bei „Willkommen Österreich“ am 20. Oktober in ORF 1

Außerdem: Wanda bei Benny Hörtnagl „Live im SK1“; „Reiseckers Reisen“ an der Großglocknerstraße

Wien (OTS) - „DIE.NACHT“ am Dienstag, dem 20. Oktober 2020, in ORF 1 bietet wieder jede Menge Satire, Musik und schräge Reportage. Den Auftakt um 22.00 Uhr macht die jüngste Ausgabe von „Willkommen Österreich“, zu der Stermann und Grissemann die sozialkritische Wiener Pop-Literatin Stefanie Sargnagel, deren Debütroman gerade erschienen ist, und das Schlagerduo Simone & Charly Brunner mit ihrem neuen Album begrüßen. Anschließend ist im Finale von „Live im SK1“ um 23.15 Uhr die Band Wanda zu Gast bei Benny Hörtnagl. Zum Abschluss präsentiert „DIE.NACHT“ eine weitere Dacapo-Folge der schrägen Reportagereihe „Reiseckers Reisen“ – diesmal an der Großglocknerstraße.

„Willkommen Österreich mit Stermann und Grissemann“ um 22.00 Uhr

Im Late-Night-Talk bei Stermann und Grissemann dreht sich diesmal alles um die wahre Liebe und die ewige Jugend, oder zumindest um die ewige Erinnerung an die Jugend. Diese liegt bei Stefanie Sargnagel nicht so lange zurück. Ihre Erinnerungen an die Nullerjahre teilt sie in ihrem Coming-of-Age-Roman „Dicht – Aufzeichnungen einer Tagediebin“ mit der Leserschaft und am Dienstag mit Stermann und Grissemann. „Stefanie Sargnagel – believe the hype“ hat die polarisierende Künstlerin vergangene Woche getwittert. Dabei hat die „Anarchopoetin“ beim österreichischen Publikum längst Kultstatus. In der Sendung spricht sie über Fans und Feinde, die Dokumödie „Sargnagel“ und die wahre Liebe zu sich selbst.

„Wahre Liebe“ ist auch der Titel des neuen Albums von Simone & Charly Brunner. Simone Stelzer hat sich bei ihrem letzten Besuch 2010 der Frage gestellt, ob es junge Leute gibt, die auf Schlager stehen. Damals waren sie und Gastgeber Grissemann sich nicht einig. „Ich finde Schlager cool“, erklärte die ehemalige ESC-Teilnehmerin. Vom Titel von Simones und Charly Brunners aktueller Single können sich aber auch Stermann und Grissemann angesprochen fühlen: „Wir sind alle über 40“. Auch Maschek und Hausband Russkaja sind in jugendlicher Frische mit dabei – inklusive Schlusskonzert mit dem Schlagerduo!

„Live im SK1: Wanda“ um 23.15 Uhr

„Für uns ist Wanda einfach ein Freundeskreis. Freunde, die Musik machen. Und rülpsen!“ Mit diesen Worten eröffnet Frontsänger Marco den Auftritt der Wiener Rock-'n'-Roll-Band Wanda „Live im SK1“. Für Fans in ganz Österreich und darüber hinaus sind Wanda seit einigen Jahren mittlerweile ultimativ und legendär – und so wird auch ihr Auftritt bei Benny Hörtnagl im atmosphärischen ORF-Ton- und Musikstudio SK1 (Synchronkomplex 1) werden. Im Talk erzählen sie über ihre Zeit vor dem großen Erfolg, wofür sie ihr Geld ausgeben, ihre schwierige Beziehung zu Social Media, das Konzert 2015 am Wiener Michaelerplatz, das Geschichte geschrieben hat, und wieso da eigentlich immer so viel „Amore“ in der Luft liegt. Live wird eine der erfolgreichsten österreichischen Bands der vergangenen Jahre ihren Nummer-1-Hit „Columbo“ performen, das hochemotionale Stück „0043“ und die Kultsongs „Bologna“ und „Easy Baby“. Special:

Begleitet werden Wanda „Live im SK1“ von Antonia-Alexa Georgiew (Geige), Mihoko Ikezawa (Bratsche), Magdalena Rust (Cello) und Martin Scheran (Saxofon). Das Finale der ersten Staffel von „Live im SK1“ mit Wanda wird ekstatisch – mit viel Amore.

