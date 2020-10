Akzente für Kunst und Kultur in der Corona-Krise

Fundraising Verband lädt am 21.10. zur kostenlosen Online-Fachtagung für Kulturfundraising und -sponsoring.

Viele Einrichtungen spüren gegenwärtig mehr gesellschaftliche Anerkennung und wollen diese Bereitschaft zur Solidarität im Fundraising professionell nutzen. Mit der kostenlosen Online-Tagung am 21. Oktober möchten wir seitens des Fundraising Verband Austria unseren Beitrag leisten und sie dabei gezielt mit wertvollen Tipps und Erfolgspraktiken aus dem Kultursektor unterstützen. Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria

Wien (OTS) - Durch die COVID-19-Pandemie sind Kunst- und Kultureinrichtungen weltweit an den Rand ihrer Existenz gedrängt worden. Die massiven Einschränkungen und Absagen im Kulturbetrieb haben nicht nur vor Augen geführt, wie groß die wirtschaftliche Wertschöpfung des Sektors hierzulande ist, sondern auch, wie wichtig Kultur für unsere Gesellschaft insgesamt ist. Mit der kostenlosen Online-Kulturtagung am 21. Oktober setzt der Dachverband von Österreichs NPOs ein Zeichen, um Kulturanbieter zu vernetzen und von erfolgreichen Fundraising-Strategien in der Krise profitieren zu lassen.



Während des Lockdowns mussten auch Österreichs Kulturbetriebe schließen und haben bis heute mit strengen Auflagen und Beschränkungen der Besucherkapazitäten zu kämpfen, was die wirtschaftliche Lage bei vielen noch verschärft. Dennoch zeigten sich einzelne Künstlerinnen und Künstler sowie Kultureinrichtungen im Notbetrieb sehr kreativ, sowohl in der Neuausrichtung und Digitalisierung ihrer Programme, als auch in der Akquise finanzieller Mittel. „Viele Einrichtungen spüren gegenwärtig mehr gesellschaftliche Anerkennung und wollen diese Bereitschaft zur Solidarität im Fundraising professionell nutzen. Mit der kostenlosen Online-Tagung am 21. Oktober möchten wir seitens des Fundraising Verband Austria unseren Beitrag leisten und sie dabei gezielt mit wertvollen Tipps und Erfolgspraktiken aus dem Kultursektor unterstützen.“ , betont Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband.

Kulturfundraising-Expertise digital

In der Online-Fachtagung für Kulturfundraising und -sponsoring erhalten Kulturschaffende kostenfrei Einblick in erfolgreiche Fundraising-Initiativen anderer Kunst- und Kultureinrichtungen. Außerdem wird ein Überblick über derzeitige öffentliche, aber auch private Fördermöglichkeiten geschaffen. Unter den nationalen wie internationalen Expertinnen und Experten sind Anna Bernard und Elisabeth Hargassner (Wiener Konzerthaus), Franz Patay (Vereinigte Bühnen Wien), Tomáš Froyda (Nationaltheater Prag), Zeno Stanek (Festivalleiter & Kulturmanager), Monika Kircher (Initiatorin und Vorständin der Kärntner Kulturstiftung), Franz Harnoncourt-Unverzagt (Vorstand Stiftung Philanthropie Österreich), Elisabeth Reiter (gd fundoffice GmbH), Bernard Ross (The Management Centre =mc) und Andreas Zednicek (Leiter DIRECT MINDS-Arts). Eröffnet wird die Tagung durch Andrea Mayer, Staatssekretärin im Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport.

Private Mittel für die Kultur

Angesichts der dramatischen Lage wurden in Österreich bereits im Frühling mehrere private Initiativen zur Förderung des Kultursektors ins Leben gerufen. Die Agentur DIRECT MIND hat mit „#kunsterhalten“ eine für Kulturanbieter kostenlose Online-Spendenplattform geschaffen, um gezielt kulturaffine Spenderinnen und Spender anzusprechen. Als Ergänzung zu den Maßnahmen der Bundes- und Landes-Kulturpolitik lädt die 2019 gegründete Kärntner Kulturstiftung die Bevölkerung seit Ende März dazu ein, mit einer Kulturspende ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler konnten mit den erzielten Mitteln in der schwierigen Zeit bereits unterstützt werden. Die Stiftung Philanthropie Österreich hat für Spenden zugunsten der Initiative „Stiftungen helfen Künstler*innen“ aufgerufen, um Kulturschaffenden unter die Arme zu greifen, die seitens des Corona-Härtefallfonds und des Künstler-Sozialversicherungsfonds aufgrund ihres rechtlichen Status keine Unterstützung erhalten. In kurzer Zeit konnten rund 90.000 Euro gesammelt werden, aus denen Arbeitsstipendien in Höhe von je bis zu 3.000 Euro für Kunst- und Kulturprojekte vergeben wurden.



Kostenlos zur Online-Fachtagung Kulturfundraising und -sponsoring

Mittwoch, 21. Oktober, 8:30 Uhr – 16:30 Uhr via Zoom

Anmeldung

Kooperationspartner der Fachtagung des FVA sind neben zahlreichen Dienstleistern das BMKOES, der Museumsbund, ICOM, Bildrecht und die IG Kultur.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Andreas Anker, Presse Fundraising Verband, T: 0676/4214706, E: presse @ fundraising.at