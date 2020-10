FPÖ – Kickl: Regierung verfügt weder über Plan noch Verstand

Nun auch Vereinslokale im Visier der ausufernden Überwachungswut

Wien (OTS) - „Die permanente Corona-Show der Regierung mutiert jetzt endgültig zum absurden Theater“, kommentierte FPÖ-Klubobmann NAbg. Herbert Kickl die heutige Pressekonferenz von Kurz, Kogler, Anschober und Nehammer, die gezeigt habe, dass die schwarz-grüne Koalition weder über Plan noch Verstand verfüge. „Sicher sind sich Kurz und Co. nur, dass die Bürger schuld sind, wenn die Zahlen weiter ansteigen sollten – sie selbst auf keinen Fall“, so Kickl.

Die Verschärfungen fänden in Bereichen statt, in denen bisher praktisch keine Ansteckungen stattgefunden hätten, führte Kickl weiter aus und verwies auf Schweden, das ohne all diese Maßnahmen derzeit wesentlich besser dastehe als die meisten anderen europäischen Länder.

„Aber offenbar will sich die Regierung damit auch den ungehinderten Zugang in Vereinslokale und möglicherweise sogar in Privatwohnungen der Österreicherinnen und Österreicher sichern. Gerade Vereinen nämlich wird ein Zusammenkommen geradezu verunmöglicht“, sagte Kickl. Offenbar sitze die Angst tief, dass bei diversen Treffen Kritik an der Regierung und ihren grotesken Maßnahmen geübt werde. Der Willkür werde wieder einmal Tür und Tor geöffnet.

„Notwendig ist es, die wirklich gefährdeten Personengruppen zu schützen. Es ist nicht zu glauben, dass man dafür jetzt erst ein konkretes Konzept erarbeiten will und stattdessen das Land an den Rand des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ruins getrieben hat. Es macht fassungslos, sich das dilettantische, ja sogar bösartige Treiben dieser Herrschaften anzusehen“, kritisierte Kickl.

