Toto: Doppeljackpot und Garantie 13er - 100.000 Euro warten

Solo-Zwölfer mit rund 3.400 Euro in Salzburg

Wien (OTS) - Nur drei Heimsiegen standen bei den Spielen der Toto Runde 42B gleich acht Auswärtssiege und siebenmal Tipp X gegenüber. Damit hat keiner der Toto Fans gerechnet, und somit gab es zum zweiten Mal hintereinander keinen Dreizehner. Es geht also in der nächsten Runde um einen Doppeljackpot, und dieser wiederum fällt mit einer Garantierunde zusammen. Das heißt in der Runde 43A geht es um garantierte 100.000 Euro im ersten Gewinnrang.

Einem Salzburger glückte am Wochenende ein Solo-Zwölfer und damit ein Gewinn von rund 4.400 Euro. Er war mit einem Systemschein erfolgreich und scheiterte lediglich an Spiel 6, wo er auf einen Heimsieg Borussia Mönchengladbachs gegen Wolfsburg tippte, das Match aber unentschieden endete.

Jackpot heißt es auch weiterhin in der Torwette, da es zum wiederholten Mal niemandem gelang, alle fünf Ergebnisse richtig zu tippen. Ein Niederösterreicher tippte mit seinem Systemschein beide Gewinne im zweiten Rang; er lag lediglich bei Spiel 3 (Hertha BSC gegen VfB Stuttgart) daneben.

Annahmeschluss für die Runde 43A ist am Dienstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 42B

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 12.607,72 – 100.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 3.398,10 13 Elfer zu je EUR 58,00 102 Zehner zu je EUR 14,80 57 5er Bonus zu je EUR 11,00

Der richtige Tipp: 2 X 2 X X / X 2 2 X 1 X EX 2 2 2 1 1 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 37.201,68 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 245,80 Torwette 3. Rang: 105 zu je EUR 5,80 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 137.144,18

Torwette-Resultate: 0:1 1:1 0:2 1:1 1:1

