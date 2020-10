FP-Seidl: Eröffnung der Kinderpsychiatrie im AKH kann nur erster Schritt gewesen sein

Nach wie vor fehlen hunderte Plätze für jugendliche Patienten in Wien

Wien (OTS) - Der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl, begrüßt die Eröffnung der Kinderpsychiatrie im AKH und sieht damit eine langjährige Forderung der Wiener FPÖ umgesetzt. Dennoch könne dies nur ein erster Schritt sein, denn wie schon im Jänner der Rechnungshof kritisiert hat, fehlen hunderte Plätze in Wien. Die Folge ist, dass Kinder und Jugendliche entweder nicht, zu spät oder in akuten Fällen auf der Erwachsenen-Psychiatrie behandelt werden. „Ein unzumutbarer Zustand, der einer Millionenstadt wie Wien unwürdig ist“, stellt Seidl klar.

In Zeiten von Corona würde sich die Situation einerseits durch die heruntergefahrenen Spitalsaktivitäten und andererseits durch die zusätzlichen psychischen Belastungen weiter verschärfen; dazu käme eine nicht bekannte Anzahl an Patienten aus dem Ausland, die vorgeben, minderjährig und traumatisiert zu sein und weitere wertvolle und rare Plätze in Anspruch nehmen. „40 neue Betten für die Wiener Kinder- und Jugendpsychiatrie sind schön und gut – es fehlen aber weitere hunderte“, so Seidl abschließend.

