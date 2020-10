„Austria 20 – Die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres“: Preisverleihung erstmals im ORF-III-Hauptabend

Aufzeichnung aus dem ORF RadioKulturhaus am 22. Oktober in „ORF III Spezial“

Wien (OTS) - Im Rahmen der traditionellen „Austria-Gala“ kürt die Tageszeitung „Die Presse“ jährlich die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres. Corona-bedingt lädt das Medium heuer zu einem intimeren Abend ins ORF RadioKulturhaus, in dessen Mittelpunkt erneut die Würdigung der herausragendsten Leistungen des Jahres steht. Bei der bereits 17. Preisverleihung sind in acht Kategorien insgesamt 45 Persönlichkeiten nominiert. Die drei Finalistinnen und Finalisten jeder Kategorie werden im Laufe des Abends präsentiert und schließlich ein/e Sieger/in gekürt. In ORF III Kultur und Information ist das glanzvolle Ereignis erstmals im Hauptabend in voller Länge zu erleben: am Donnerstag, dem 22. Oktober 2020, um 20.15 Uhr. Durch den Abend führen „Die Presse“-Herausgeber und -Chefredakteur Rainer Nowak und ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher.

Rainer Nowak:

„Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres heuer leider nicht im Rahmen der traditionellen ‚Austria-Gala‘ geehrt werden. Umso mehr freut es uns, dass wir die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger gemeinsam mit unserem Partner ORF III erstmals im TV-Hauptabendprogramm auszeichnen dürfen.“

Ingrid Thurnher:

„Ich freue mich, gemeinsam mit Rainer Nowak durch diesen Abend zu führen und die herausragenden Leistungen der Österreicherinnen und Österreicher in den unterschiedlichsten Disziplinen zu honorieren.“

In den folgenden acht Kategorien werden auch heuer Österreicherinnen und Österreicher prämiert, die in ihrem jeweiligen Bereich Außergewöhnliches geleistet haben: Forschung, Erfolg International, Start-ups, Kulturerbe, Unternehmen mit Verantwortung, Klimainitiative, Humanitäres Engagement und Österreicher/in des Jahres. Die Preisträgerinnen und -träger der einzelnen Kategorien sind vorab nicht eingeweiht und werden auf der Bühne oder in Filmzuspielungen überrascht. Im ORF RadioKulturhaus bitten die Moderatoren Rainer Nowak und Ingrid Thurnher die Siegerinnen und Sieger sowie Ehrengäste außerdem zu informativen Gesprächsrunden.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at