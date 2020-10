Ö1-Themenwoche „Kindheit“ ab 24. Oktober

Wien (OTS) - Von 24. Oktober bis 1. November beschäftigt sich Ö1 in 47 Sendungen mit der Kindheit und dem Kindsein. Der 26. Oktober wird als „Nationalfeiertag der Kinder“ spezielles Programm mit Kindern und für Kinder präsentieren - mit einem Auftritt des österreichischen Bundespräsidenten im Dialog mit Kindern über Kindsein heute und gestern und Fragen von morgen. Darüber hinaus ist in der Edition Ö1 die CD „Gar nicht einfach? Kinderliteratur aus Österreich“ erschienen und der Call für Kinder „Was meine Ohren gerne hören - und was nicht!“ ist gestartet. Die Informationen im Detail sind abrufbar unter https://oe1.orf.at/kindheit.

Den Auftakt machen die „Hörbilder“ (9.05 Uhr) am Samstag, den 24. Oktober, die unter dem Titel „Frau Klopf und ihre Kinderschar“ Einblicke in eine der größten Familien Österreichs geben. Ab 14.00 Uhr steht im „Ö1 Hörspiel“ Teresa Präauers „Für den Herrscher aus Übersee“ auf dem Programm. In der SWR/ORF-Produktion aus dem Jahr 2016 wirken Katharina Knap, Peter Simonischek, Max Mayer u. a. mit. In „Ein Raum für deine Seele“ berichtet „Logos“ (19.05 Uhr) über Bemühungen religiöser Institutionen und Gemeinschaften, auf eine interessante und zeitgemäße Art und Weise mit Kindern ins Gespräch zu kommen.

Am Sonntag, den 25. Oktober berichtet „Lebenskunst“ (7.05 Uhr) u. a. über „Erwachsen werden und Kind bleiben - Rituale für das Leben“. In „Du holde Kunst“ (8.15 Uhr) liest Brigitte Karner Gedichte an Kinder, u. a. von Paula Dehmel, Rainer Maria Rilke und Wolfgang Borchert, und „Ambiente“ (10.05 Uhr) ist „Unterwegs mit Kindern“. Die „Menschenbilder“ (14.05 Uhr) porträtieren Gabriele Frick-Baer und Udo Baer, die Gründer der Zukunftswerkstatt „therapie kreativ“, und in „Moment am Sonntag“ (18.15 Uhr) sprechen Kinder von heute mit Kindern von gestern über die Frage „Wie war das damals?“. Die „Tonspuren“ stellen ab 20.15 Uhr Kinder vor, die Bücher schreiben.

Am Montag, den 26. Oktober bringt „Lebenskunst“ (7.05 Uhr) u. a. „Geschichten fürs Leben - Kinder über ihre Lieblingsstelle in einer ‚Heiligen‘ Schrift“. „Kinder an die Mikros!“ heißt es ab 8.15 Uhr in „Pasticcio“. Die Sendung wird von Kindern gestaltet, die selber gerne Musik machen - sei es mit der Stimme oder mit einem Instrument. Unter dem Titel „Wenn die Seele Pflege braucht“ porträtieren die „Hörbilder Spezial“ (10.05 Uhr) eine besondere Schule in Wien-Liesing. Hörstoff für Kinder stellen ab 14.05 Uhr die „Hörbücher“ vor und in „Selten wie ein Feiertag“ (16.00 Uhr) ist der zehnjährige Noah Grubinger, Sohn von Pianistin Ferzan Önder und Schlagzeuger Martin Grubinger, zu Gast. Die zweiteilige „Ö1 Kinderuni“ erklärt ab 16.40 Uhr die UN-Kinderrechtskonvention (2. Teil: 29.10., 16.40 Uhr), die „Spielräume Spezial“ (17.10 Uhr) spielen Jazz für Groß und Klein. In „Fragen für morgen“ (18.15 Uhr) sprechen Kinder mit Bundespräsident Alexander van der Bellen über die Zukunft, über Kindsein heute und Kindheit früher. „Philosophie Pur“ bringt ab 19.05 Uhr Manuel Schmales phantastisch philosophische Gutenachtgeschichte „Handy aus, Hirn an!“, ab 19.30 Uhr geht die vierte Ausgabe von „Beethoven spezial“ dem Phänomen „Wunderkind Beethoven“ nach.

„Kinder und Haustiere“ stehen im Mittelpunkt in „Vom Leben der Natur“ von Dienstag, den 27. bis Freitag, den 30. Oktober jeweils um 8.55 Uhr. Unter dem Titel „Evakuiert, aufgepäppelt, indoktriniert“ setzt sich das „Radiokolleg“ von Dienstag, den 27. bis Donnerstag, den 29. Oktober jeweils um 9.05 Uhr mit den verschiedenen Facetten der Kinderlandverschickungen auseinander. „Von Artmann bis Lobe, von Nöstlinger bis Turrini - Kinderliteratur aus Österreich“ steht am Programm der „Radiogeschichten“ von Dienstag, den 27. bis Freitag, den 30. Oktober jeweils um 11.05 Uhr. Gelesen werden sie von Pippa Galli, Eva Mayer, Rafael Schuchter und Lukas Watzl. Die Geschichten erscheinen auch in der Edition Ö1 als CD. „Zur Geschichte einer Hinwendung“ ist Thema des Geschichts- und Politikdidaktikers Christoph Kühberger von der Universität Salzburg in „Betrifft:

Geschichte“ (17.55 Uhr) von Dienstag, den 27. bis Freitag, den 30. Oktober.

Erinnerungen an die Gerüche der Kindheit sind Thema in „Moment“ (15.30 Uhr) am Dienstag, den 27. Oktober. Die „Spielräume“ (17.30 Uhr) stellen „Putumayo Kids“ vor, ein erfolgreiches World-Music-Label, das sich an Kinder richtet, und die „Dimensionen“ (19.05 Uhr) setzen sich mit den Folgen von „Wenn Kinder sich nicht mehr bewegen“ auseinander.

Am Mittwoch, den 28. Oktober erzählt die zehnjährige Helene Riedler, Tochter von Pfarrerin Julia Schnizlein, in „Gedanken für den Tag“ (6.56 Uhr) vom Leben als Pfarrerstochter und ab 16.05 Uhr beschäftigt sich „Praxis Spezial“ mit religiöser Erziehung im Wandel. „Eine Schule, 150 Kinder und 20 Nationalitäten“ – am Donnerstag, den 29. Oktober porträtiert „Moment“ (15.30 Uhr) die Volksschule Gallspach im oberösterreichischen Hausruckviertel, in der Vielsprachigkeit nichts Außergewöhnliches ist.

Am Freitag, den 30. Oktober stellt „Intrada“ junge Musiker/innen vor und „Moment – Kulinarium“ (15.30 Uhr) präsentiert Kochen für Kinder und mit Kindern. „Über das schwierige Verhältnis von Kindern, Eltern und Smartphone“ berichtet ab 19.05 Uhr „matrix - computer & neue medien“.

Das „Ö1 Hörspiel“ am Samstag, den 31. Oktober bringt ab 14.00 Uhr „Oskar und Lilli“ von Monika Helfer. In der ORF Vorarlberg-Produktion aus dem Jahr 1994 wirken Monika Helfer, Michael Köhlmeier, Karin Mommsen u. a. mit. Die „Ö1 Jazznacht“ präsentiert ab 23.03 Uhr eine Auswahl an „Jazz für Kids“ und Jazz-Einspielungen von Jazzmusiker/innen mit deren Töchtern bzw. Söhnen. Den Abschluss der Ö1-Themenwoche macht „Lebenskunst“ (7.05 Uhr) am Sonntag, den 1 November u. a. mit dem Beitrag „Ist die Omi jetzt ein Engel? Kinder-Vorstellungen vom Tod und einem Leben nach dem Leben“. Alle Sendungen im Detail sind abrufbar unter https://oe1.orf.at/kindheit.

Ö1 CD mit österreichischer Kinderliteratur und Call „Was meine Ohren gerne hören – und was nicht“

Was ist, wenn du in keine Bande passt, weil du zu groß, zu glatthaarig oder kein Mädchen bist? Wenn es so aussieht, als ob dich keiner lieb hat? Wenn dir jemand sagt, dass du klein und hässlich bist? Fragen, wie sie nicht nur Kinder beschäftigen, aber eben auch sie. Die Ö1 CD „Gar nicht einfach? Kinderliteratur aus Österreich“ versammelt Texte von Christine Nöstlinger mit ihrem unverkennbar ironischen Stil über die poetischen Geschichtenerzähler Erwin Moser, Heinz Janisch und Georg Bydlinski bis zu Elisabeth Steinkellner mit ihrer frischen, bildhaften Sprache oder Michael Roher, der fröhlich fabulierend die heimische Tradition des Sprachspiels weiterträgt. Gelesen werden die Geschichten von Pippa Galli, Eva Mayer, Raphael Schuchter und Lukas Watzl, Moderation: Christoph Grissemann.

Ö1 möchte hören, was Kinder gerne hören. Der Call „Was meine Ohren gerne hören – und was nicht“ lädt Kinder ein, unter https://oe1.orf.at/kindheit upzuloaden, was sie gerne hören – vom Schnurren der Katze bis zum Ruf der Oma, dass die Zwetschkenknödel fertig sind – und was nicht, etwa die über den Teller quietschende Gabel oder den Satz „Zeit zum Schlafengehen“. Die Antworten sind ab 27. Oktober im Rahmen von „Rudi! Der rasende Radiohund“ (16.55 Uhr) in loser Folge zu hören.

