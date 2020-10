Ein „Freier Fall“ für das „Soko Donau“-Team

Außerdem am 20. Oktober in ORF 1: Die „Schöpfung“ gibt der „Soko Kitzbühel“ so manches Rätsel auf

Wien (OTS) - Eigentlich wollten sich Penny (Lilian Klebow) und Franziska (Maria Happel) beim Joggen im Park einmal wieder so richtig auspowern – doch es läuft es ganz anders als geplant: Denn nachdem in der Nähe ein Schuss fällt, finden sich die „Soko Donau“-Ladys und ihre Kolleginnen und Kollegen am Dienstag, dem 20. Oktober 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 auch schon wieder auf Verbrecherjagd wieder („Freier Fall“). Weiter geht es um 21.05 Uhr mit einer Science-Fiction-Spurensuche inmitten der Tiroler Alpen: In der Biohacker-Szene ermitteln die „Soko Kitzbühel“-Cops in einem Dacapo-Fall, in dem eine Gentechnik-Studentin erschossen aufgefunden wird.

„Soko Donau – Freier Fall“ (Dienstag, 20. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic sowie Kristina Bangert in einer Episodenrolle; Regie: Sophie Allet-Coche

Morgenstund’ hat bekanntlich Gold im Mund. Doch: Als Penny (Lilian Klebow) und Franziska (Maria Happel) gemeinsam im Park joggen, fällt ganz in der Nähe ein Schuss. Am Dach eines leerstehenden Hauses zielt ein Bub auf ein Mädchen. Franziska schafft es gerade noch, das „Soko“-Team per Videocall zu alarmieren, bevor Fabian (Nikolaas von Schrader) sie mit der Waffe bedroht und zwingt, das Handy wegzulegen. Penny und Franziska verwickeln die beiden Teenies ins Gespräch: Sie kommen von einer Party, haben viel getrunken und erinnern sich an nichts. Blackout. Und: Der beste Freund Paul ist tot. Von ihrer Schuld überzeugt planen die beiden den gemeinsamen Freitod. Im Wettlauf gegen die Zeit fühlen die Cops den Partygästen auf den Zahn, rekonstruieren die Geschehnisse der vergangenen Nacht und stoßen dabei auf Drogen, ein Sex-Video und zahlreiche Ungereimtheiten.

„Soko Donau“ ist eine Koproduktion von Satel-Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Oberösterreich, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

„Soko Kitzbühel – Schöpfung“ (Dienstag, 20. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Andrea L’Arronge, Heinz Marecek und Veronika Polly sowie u. a. Alexander Pschill in einer Episodenrolle; Regie: Rainer Hackstock

Die Gentechnik-Studentin Yasmin Stackler wird erschossen aufgefunden. Bei der Obduktion stößt Dr. Löcker (Veronika Polly) auf einen in Stacklers Körper implantierten Mikrochip. Dies führt Lukas (Jakob Seeböck) und Nina (Julia Cencig) bei ihren Ermittlungen in die Biohacker-Szene. Wie sich herausstellt, betrieb Stackler mit ihrem Freund Tommy (Dominic Marcus Singer) und ihrem Studienkollegen Laurenz (Emanuel Fitz) ein Gentechniklabor. Jedoch kriselte die Beziehung, und auch professionelle Differenzen tauchten vermehrt auf.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

