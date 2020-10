Verstöße gegen die COVID-19-Maßnahmenverordnung – Auflösung einer Feier in einem öffentlichen Lokal

Vorfallszeit: 18.10.2020, 16:30 Uhr Vorfallsort: 2., Lassallestraße

Wien (OTS) - Nachdem Polizisten wegen eines Lärms aus einem Lokal in die Lassallestraße in Wien-Leopoldstadt gerufen worden waren, konnten sie rund 70 Feiernde in einem Keller eines Speiselokales antreffen. Die Beamten stellten fest, dass es weder zugewiesene Sitzplätze gab noch bei Verlassen des Verabreichungsplatzes ein Mund-Nasen-Schutz getragen wurde, eine Gäste-Registrierung konnte ebenfalls nicht vorgezeigt werden.

Gemeinsam mit einem Mitarbeiter für Sofortmaßnahmen (MA15) wurde die Feier aufgelöst und die Gäste verließen das Lokal. Der Lokalbesitzer und die Veranstalterin wurden angezeigt.

