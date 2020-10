„EnergieSORGLOS “ in Klagenfurt

Allianz Partners sichert Energiezahlungen für Kunden der Energie Klagenfurt GmbH

Wien/Klagenfurt (OTS) -

Kooperation mit Energie Klagenfurt GmbH, einer Tochtergesellschaft der Stadtwerke Klagenfurt AG, und GrECo International A

Innovativer Schutz integriert in Energieverträge

Digitale Soforthilfe bei psychischen Belastungen im Falle von Arbeitslosigkeit

In den nächsten Monaten kommen turbulente Zeiten auf uns zu, darüber sind sich alle Experten einig. In Klagenfurt müssen sich die Kunden der Stadtwerke bei der Bezahlung ihrer Energieversorgung um unvorhersehbare Ereignisse künftig keine Sorgen machen. Denn im Rahmen der EnergieSORGLOS Pakete für Strom und Gas schützt Allianz Partners künftig durch eine integrierte Assistance- und Versicherungsleistung.

Tritt ein Arbeitsplatzverlust infolge eines Unfalls, einer Krankheit oder der Insolvenz des Arbeitgebers ein, so übernimmt Allianz Partners die Teilzahlungsbeträge für Strom und Gas. Außerdem werden Rehabilitationskosten in Folge eines Unfalls oder schwerer Krankheit übernommen. Je nach gewählter Variante beträgt die Entschädigungsleistung 300 bzw. 600 Euro.

HelloBetter: Digitale Soforthilfe bei psychischen Belastungen

Zusätzlich zur finanziellen Entschädigungsleistung erhalten Kunden, die von Arbeitsplatzverlust betroffen sind, Unterstützung bei der Bewältigung möglicher psychischer Probleme und Prävention von Stress in Form eines Online-Trainings von HelloBetter, dem Anbieter für Online-Trainings zur Behandlung psychischer Beschwerden mit der weltweit größten Evidenz. Bei Bedarf kann das Training von Psychologen und Psychotherapeuten begleitet werden. Der innovative Ansatz basiert auf einer Kombination aus digitalem Angebot und persönlicher Beratung.

Entwickelt wurde der innovative Assistance- und Versicherungsschutz in enger Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Klagenfurt AG und den Risiko- und Versicherungsspezialisten der GrECo International AG.

„Die aktuellen Zeiten verlangen gerade im Versicherungsbereich zunehmend innovative und bedarfsgerechte Lösungen. Wir freuen uns, mit diesen beiden starken Partnern eine am österreichischen Energiesektor richtungsweisende Lösung entwickelt zu haben.“ betont Dominic Gantner, Chief Sales Officer bei Allianz Partners Österreich und SEE.

„Die Stadtwerke Klagenfurt und Ihre Tochterunternehmen stehen für Sicherheit und Zuverlässigkeit. Das gemeinsam entwickelte EnergieSORGLOS Paket setzt genau hier an und bieten unseren Kunden eine Absicherung für unvorhersehbare Ereignisse.“ erklärt Erwin Smole, Stadtwerke Klagenfurt Vorstand.

„Affinity-Lösungen sind die Zukunft der Versicherungswirtschaft. Wir freuen uns, gemeinsam mit unserem Klienten, der Energie Klagenfurt und Allianz Partners diesen innovativen Schritt nach vorne zu gehen und einen echten Mehrwert für unsere Klienten zu bieten.“ freut sich Harald Luchs, Regional Manager Kärnten, GrECo International AG.

Irrtum vorbehalten. Aussagen, die die Zukunft betreffen, sind Schätzungen.

Allianz Partners

Allianz Partners ist auf Schutz und Hilfeleistungen spezialisiert. Als B2B2C-Marktführer im Bereich Assistance und Versicherungslösungen ist das Unternehmen weltweiter Spezialist für folgende Bereiche: Assistance-Einsätze, Reiseversicherung, Gesundheit & Leben sowie KFZ. All diese Lösungen, die eine Kombination aus Versicherung, Service und Technologie darstellen, stehen Geschäftspartnern und Kunden über direkte sowie digitale Kanäle unter vier international anerkannten Marken zur Verfügung: Allianz Travel, Allianz Assistance, Allianz Care und Allianz Automotive. Mehr als 19.000 Mitarbeiter in 78 Ländern sprechen 70 Sprachen und wickeln in Summe jährlich 54 Millionen Fälle auf allen 5 Kontinenten ab. Weitere Informationen zu Allianz Partners finden Sie hier: www.allianz-partners.com

Stadtwerke Klagenfurt AG

Die Stadtwerke Klagenfurt AG ist ein kommunales Unternehmen im Sinne der Daseinsvorsorge. Mit den rund 900 Mitarbeitern gewährleisten die Stadtwerke mit ihren Tochterunternehmen die zuverlässige und sichere Versorgung mit Energie (Strom, Erdgas, Fernwärme), Trinkwasser, Telekommunikation, Mobilität sowie Bäder und Freizeit. Zusätzliche Produkte und Dienstleistungen im Bereich Außenwerbung und Bestattung runden das Produktportfolio ab. Als zuverlässiger und leistbarer Partner gewährleisten die Stadtwerke Klagenfurt eine nachhaltige Versorgungssicherheit.

GrECo International AG

GrECo ist der führende österreichische Risiko- und Versicherungsmanager für die Industrie, den Handel und den öffentlichen Sektor und in jedem Bundesland mit einer eigenen Niederlassung vertreten. Die dezentrale Standortpolitik und die damit verbundene persönliche Nähe zu den Klienten sind ein zentrales Element der umfassenden Dienstleistung und ein großes Plus gegenüber anderen Maklern. Das unabhängige, familiengeführte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wien und beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiter, davon rund 353 in Österreich.

HelloBetter

HelloBetter (hellobetter.de) wurde 2015 unter dem Namen GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH (geton-institut.de) von international anerkannten Fachexperten gegründet und bietet psychologische Online-Trainings zur Prävention und Behandlung psychischer Erkrankungen wie etwa Depression, aber auch bei Stress, Schlafstörungen, Angst und Panik oder chronischen Schmerzen an. Mit den Programmen des Unternehmens, deren Wirksamkeit in bisher über 33 randomisiert-kontrollierten Studien nachgewiesen werden konnte, wurden bisher über 35.000 Teilnehmer versorgt. Kein anderes Digital Health Unternehmen weltweit verfügt über eine derart umfassende wissenschaftliche Evidenz.

