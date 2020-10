Livestream: Verleihung der Medienpreise Senioren-Rose und Senioren-Nessel

Heute ab 17 Uhr 30

Wien (OTS) - Am 19. Oktober findet ab 17 Uhr 30 die heurige Verleihung der Medienpreise Senioren-Rose und Senioren-Nessel im Parlament in Wien statt. Vergeben werden die Preise jeweils in den Kategorien Journalismus, Werbung und Bild.

Um die Preisverleihung im Internet live mitverfolgen zu können, gibt es zwei Möglichkeiten:

https://rosenessel.go-now.at/

https://youtu.be/4vziBUp1De4/

Die Präsidenten des Österreichischen Seniorenrates LAbg Ingrid Korosec und Dr. Peter Kostelka sowie der Präsident des Österreichischen Journalisten Club Prof. Fred Turnheim freuen sich auf Ihr Interesse.

