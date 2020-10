Sechs Verkehrstote in der vergangenen Woche

279 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 18. Oktober 2020

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben vier Pkw-Lenker, ein Lenker eines Klein-Lkws und ein Mitfahrer in einem Pkw bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag, 12. Oktober 2020, im Bezirk Feldkirchen, Kärnten, bei dem ein 71-jähriger Pkw-Lenker getötet wurde. Der 71-Jährige kam mit seinem Pkw, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer Kehre, links von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge stürzte das Fahrzeug, sich mehrmals überschlagend, über eine 34 Meter steil abfallende Böschung ab, wo es auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen an der Unfallstelle. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße, zwei auf einer Autobahn und einer auf einer Gemeindestraße ums Leben. Vier Verkehrstote mussten in Kärnten und jeweils einer in Niederösterreich und Oberösterreich beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in vier Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in zwei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit. Vier tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle.

Vom 1. Jänner bis 18. Oktober 2020 gab es im österreichischen Straßennetz 279 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 343 und 2018 waren es 340.

