Senioren- und Pflegeheime umfassend schützen – darf kein Besuchsverbot mehr geben!

Pensionistenverband/Kostelka: Priorisierte, schnelle und 100-prozentige Testung Aller – „Corona-sicheres“ Besuchsmanagement

Wien (OTS) - Ein Blick zurück an den Beginn des Ausbruchs von Covid-19 in Österreich zeigt: Die meisten Corona-Toten gab es in Senioren- und Pflegeheimen. Die Schutzausrüstung war anfangs völlig unzureichend, die folgende Isolation für die Bewohner unerträglich. Daraus sollten daher in den vergangenen Monaten die richtigen Schlüsse gezogen worden sein. Pensionistenverbands-Präsident Dr. Peter Kostelka: „Deshalb müssen - noch bevor die zweite Welle auf die Pflegeeinrichtungen überschwappt - die richtigen Maßnahmen ergriffen werden. Der Pensionistenverband drängt darauf, die Schutzmaßnahmen für Senioren, Wohn- und Pflegeheime jetzt massiv zu verstärken, ohne diese Einrichtungen völlig isolieren zu müssen.“

Der Pensionistenverband schlägt eine massive Ausweitung von zuverlässigen Schnelltests für Bewohner und MitarbeiterInnen vor. „Ziel muss es sein, dass man echte Sicherheit darüber bekommt, dass in ein Pflegeheim nur reinkommt, wer wirklich Corona-frei ist!“, so Kostelka. Das bedeutet laut Pensionistenverband eine „priorisierte, schnelle und 100-prozentige Testung aller im Umfeld einer derartigen Einrichtung“.

Auch das Besuchsmanagement muss laut Pensionistenverband „Corona-sicher“ gestaltet werden. Hier gab es nach den Lockerungen im Frühsommer viele gute und sichere Maßnahmen in den Einrichtungen. Dabei geht es um Terminvereinbarungen, um strenge Hygienemaßnahmen, auch um eine effiziente Teststrategie für Besucher, um räumliche Maßnahmen sowie weitere Schutzvorkehrungen. „Was nicht geschehen darf ist, dass man wieder ein Besuchsverbot verhängt. Denn die psycho-sozialen Folgen sind ähnlich dramatisch wie die gesundheitlichen“, so Kostelka abschließend.



