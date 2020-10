Stadt Wien-Kindergarten gewinnt Energy Globe Award in der Kategorie Jugend

Projekt “Nicht nur freitags für unsere Zukunft“

Wien (OTS) - Jeden Freitag werden die Eltern und Kinder im Kindergarten Dornbacher Straße 53 in Wien-Hernals auf einer eigenen Wandtafel über die Umwelt- und Klimaschutzaktivitäten im Kindergarten informiert. Die Aktivitäten reichen vom Verarbeiten von eigenem Gemüse zum Beispiel zu Kürbissuppe, über die Verwertung von Abfallmaterialien für das Werken bis hin zur Produktion von Waschmittel aus Kastanien.

Dadurch gewinnen alle einen Einblick in die wichtige Aufgabe, die der Kindergarten übernimmt und die tollen Leistungen der Kinder, die aktiv am Klimaschutz und an einer Verbesserung der Lebensqualität mitarbeiten. „Durch die wöchentlichen Aushänge konnten wir eine Steigerung des Bewusstseins dafür erreichen, was kleine Schritte auf dem Weg zu einem großen Ziel eigentlich bewirken können und die Eltern zur aktiven Teilnahme animieren“, erklärt die Kindergartenleiterin Karin Poiss. Das Ziel des Projekts sei es, Erwachsene mit ins Boot zu holen und für Klimaschutz zu sensibilisieren. „Die Umwelt gehört uns allen und wir müssen gemeinsam für ihren Schutz sorgen“, so Poiss.

Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky freut sich über die Initiative und betont: „Kinder können ein gutes Beispiel für ihre Eltern, Großeltern und Geschwister sein, wenn sie die Chance bekommen, gehört und gesehen zu werden. Erwachsene werden durch die Kinder motiviert und animiert, es ihnen gleich zu tun. Deshalb sind Projekte wie dieses besonders wichtig!“

„Das Projekt zeigt, wie wichtig die Etablierung von ökologischer Verantwortung und Klimaschutz bereits im Kindergarten ist und wie sehr sich schon 3-6 jährige Kinder für unsere Umwelt einsetzen. Erlebnisorientiert und anregend, ohne erhobenen Zeigefinger, informieren die Kinder ihre Eltern über Aktivitäten zum Schutz unseres Klimas und unserer Umwelt. Ich gratuliere den Kindern und den PädagogInnen recht herzlich zum Gewinn des Energy Globe Awards in der Kategorie Jugend“, so Daniela Cochlár, Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Kindergärten.

Der Energy Globe World Awardholt wird von der Wirtschaftskammer Österreich vergeben und holt Projekte und Initiativen vor den Vorhang, die Energie-und Ressourceneffizienz, Umwelt- und Klimaschutz sowie nachhaltiges Wirtschaften vorantreiben.

