WB-Wien-Obmann Walter Ruck gratuliert Marcus Arige und seinem gewähltem Team!

Dank an Fritz Strobl für die exzellente Zusammenarbeit!

Wien (OTS) - Der Obmann des Wiener Wirtschaftsbundes, Walter Ruck, gratuliert dem neu gewählten SWV-Wien-Präsidenten Marcus Arige und seinem Team.: „Wir gratulieren Marcus Arige zu seiner Wahl sehr herzlich und ich freue mich auch persönlich auf die Fortsetzung der traditionell guten Zusammenarbeit. Wir arbeiten mit dem SWV seit Jahrzehnten in mehr als 100 Branchenvertretungen zusammen, uns eint, dass wir UnternehmerInnen sind. Parteipolitik spielt in der Interessenvertretung eine untergeordnete Rolle. Die Zusammenarbeit über alle Fraktionsgrenzen hinweg, der Wiener Weg, wie ich ihn gerne nenne, ist gerade in Krisenzeiten unabdingbar. Wir werden die kommenden Herausforderungen in Zukunft nur gemeinsam meistern können.“

Besonderen Dank richtet Walter Ruck an den nunmehrigen Alt-Präsidenten Fritz Strobl: „Fritz Strobl ist ein Kollege mit Handschlagsqualität. Ein Pragmatiker, meinungsstark, aber kompromissbereit, wenn es seiner Heimatstadt Wien uns insbesondere der Wiener Wirtschaft dient. Wir danken für die gute Zusammenarbeit und werden einander freundschaftlich verbunden bleiben.“

Rückfragen & Kontakt:

WIRTSCHAFTSBUND WIEN

Straße der Wiener Wirtschaft 3, Ebene5B, Tür2

A-1020 Wien



TEL: 01/512 76 31-0

FAX: 01/512 76 31-34

office @ wirtschaftsbund-wien.at

www.wirtschaftsbund.wien

www.facebook.com/wirtschaftsbundwien