FPÖ-Teufel zu Pernkopf: 11.000 E-Autos sind kein Grund zur Freude

Niederösterreich schenkt Reichen Strom - Besitzer von Luxuslimousinen tanken gratis

St. Pölten (OTS) - „Auch wenn sich ÖVP LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und ÖVP-Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger über die Zulassung von Elektro-Fahrzeugen freuen, bedeutet das noch lange nicht, dass dieser Trend auch gut ist“, sagte der Freiheitliche Wirtschaftssprecher LAbg. Ing. Mag. Reinhard Teufel, aus Niederösterreich. In Niederösterreich handle es sich bei der Förderung von E-Autos nämlich um eine reine Förderung für Reiche“, so Teufel.

„Wer sich einen Mercedes EQC um 71.281 Euro, einen Jaguar I-Pace um 79.450 Euro, einen Porsche Taycan ab 105.607 Euro, oder einen Tesla Model X um schlappe 91.700 Euro leisten kann, der wird vom Land Niederösterreich auch noch kräftig gefördert“, so Teufel. Bei all den oben genannten Modellen handle es sich um Elektroautos. „Nicht nur, dass die Anschaffung eines derartigen Luxusgefährts kräftig gefördert wird, ist auch noch das Tanken gratis“, zeigte Teufel Unverständnis für diese Reichen-Förderung aus dem Steuertopf.

So zahle Niederösterreich zusätzlich zu den 4.300 Euro Bundesförderung nochmals 1.000 Euro aus dem "NÖ e-Mobil-Paket" hinzu. Doch damit nicht genug, sei auch das Tanken, bzw Aufladen gratis. So gebe es alleine im Bezirk Korneuburg bereits zehn Ladestationen für Elektrofahrzeuge, die jederzeit und kostenfrei zugänglich seien, zeigte Teufel auf. „Wer sich ein Auto um rund 100.000 Euro leisten kann, ist wohl auf diese Art ‚Sozialhilfe‘ für Reiche nicht angewiesen“, kritisierte Teufel.

Wenn die Villenbesitzer aus dem Speckgürtel Wiens schon ein E-Auto in ihrer Garage stehen haben wollen, um ihr grünes Gewissen zu beruhigen, dann sollen sie das auch gefälligst selbst bezahlen“, forderte Teufel die sofortige Einstellung dieser Luxuslimousinenförderung durch das Land Niederösterreich. „Wir haben genug arme Leute, die das so verschwendete Geld dringender brauchen können, als E-Porsche-Fahrer“, so Teufel.

