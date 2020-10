Donaustadt: „Alarmstufe 2“ für die Berufsfeuerwehr Wien – Knapp 100 Einsatzkräfte bekämpfen den Brand in einer Lagerhalle

Lagerhalle mit Mietabteilen brennt; aktuell keine Verletzten

Wien (OTS/RK) - Heute, Freitagnachmittag, ist die Berufsfeuerwehr der Stadt Wien zu einem Brand in den 22. Bezirk gerufen worden, wo in einer Lagerhalle in der Franz-Fellner-Gasse ein Brand ausgebrochen war. Ausgelöst wurde der Alarm gegen 15.00 Uhr durch die Brandmelde-Anlage im Gebäudekomplex. Bei der Ankunft der ersten Feuerwehrkräfte wurde ein voll entwickelter Brand festgestellt und sofort mit der Brandbekämpfung begonnen. Aufgrund umfassender Löschmaßnahmen löste die Feuerwehr „Alarmstufe 2“ aus. Aktuell treten insbesondere im Dachbereich immer wieder Flammen aus. Unter Atemschutz bekämpfen die Feuerwehrleute den Brand und sind neben der Hitze auch mit der starken Rauchentwicklung konfrontiert. Mit speziellen Trennsägen öffnen Feuerwehrtrupps über die eingesetzten Teleskopmastbühnen und Drehleitern die Dachkonstruktion. Die MA 68 ist mit knapp 100 Mann und 30 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Derzeit gibt es laut Auskunft der Einsatzkräfte keine Verletzten oder Vermissten. Wie das Feuer in der Lagerhalle ausbrechen konnte, ist noch nicht geklärt.

