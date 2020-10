Winzige Organismen oder die Sterne im All: Das Naturhistorische Museum Wien in den Herbstferien 2020

Wien (OTS) - Das Vermittlungsprogramm des NHM Wien vom 24. Oktober bis 1. November 2020 bietet ein umfangreiches Angebot für Familien. Nicht nur eine spannende Rallye über die „Nachtschwärmer“ im Museum, sondern auch die Erforschung des Himmels im Planetarium und die Welt der winzigen Organismen sind Themen in diesen Herbstferien.

Rallye für die ganze Familie

Samstag, 24. Oktober, bis Montag, 2. November, 10.00 bis 16.00 Uhr

Rallye im NHM Wien: Dunkelheit und Licht

Uhu, Kiwis, Fledermäuse – manche Tiere werden wach, wenn es dunkel wird. Sie können besonders gut hören oder riechen und manche machen sich ihr eigenes „Bild“ von der Nacht. Mach dich auf eine Erkundungstour und entdecke die „Nachtschwärmer“.

NHM Wien Digitales Planetarium

Montag, 26. Oktober, bis Montag, 2. November

Vorstellungen täglich um 11.00 und stündlich von 13.00 bis 17.00 Uhr

Das Digitale Planetarium bietet Fulldome-Filme und Live-Shows über die verschiedenen Themen des Alls. Hier könnt ihr Dinosaurier, den Sternenhimmel und das Weltall hautnah erleben. Lasst euch von den Geschichten des Universums begeistern.

Spielplan aller Fulldome-Filme und Live-Shows für alle Altersstufen:



11.00 Uhr Dinosaurier und das Abenteuer des Fliegens

13.00 Uhr Die Geschichte des Lebens

14.00 Uhr Reise durch die Nacht für Kids (live)

15.00 Uhr Dinosaurier und das Abenteuer des Fliegens

16.00 Uhr Live zu den Sternen: Reise durch die Nacht

17.00 Uhr Katastrophen im Kosmos



NHM Wien Mikrotheater

Winzige Mikroorganismen und andere Naturobjekte live in Großprojektion.

Wie kaum ein anderes Gerät steht das Mikroskop für den Begriff „Wissenschaft“. Und es ist bestens geeignet, um Wissenschaft Bürger*innen näher zu bringen. Mit Hilfe hochwertiger Mikroskope und Kameras präsentieren geschulte Biolog*innen Kleinorganismen im Großformat. Da zumeist lebende Tiere und Pflanzen gezeigt werden, gleicht keine Vorstellung der anderen. Den Ablauf bestimmen die Hauptdarsteller: Bakterien, winzige Einzeller, Wasserflöhe, Insektenlarven und viele andere. Unerwartete Verhaltensweisen oder überraschend auftauchende Arten sorgen zudem für spannende Momente.



Der Mensch und sein Zuhause

Samstag, 24., 13.30 und 14.30 Uhr, und Sonntag, 25. Oktober, 13.30, 14.30 und 16.30 Uhr



Monster im Mikroskop

Samstag, 31. Oktober, 13.30 und 14.30 Uhr, und Sonntag, 1. November, 13.30, 14.30 und 16.30 Uhr



Mikrotheater beim Kinder-Kunst-Festival

Donnerstag, 29. Oktober 2020, 15.30 Uhr

Mithilfe hochwertiger Mikroskope und Videokameras präsentieren wir Kleinorganismen in Großprojektion live auf die Kinoleinwand. Hauptdarsteller sind lebende Tiere und Pflanzen, deren unerwartete Verhaltensweisen für spannende Momente sorgen, die von versierten Biologen begleitend kommentiert werden. Direkter und emotional berührender als in den besten Naturfilmen wirst du in die verborgenen Geheimnisse der Mikrowelt rund um uns eingeweiht.

Alter: 6–14 Jahre

Anmeldung: anmeldung@nhm-wien.ac.at



Schutzmaßnahmen

Der Museumsbesuch und die Teilnahme an den oben genannten Veranstaltungen ist unter Einhaltung der von der Bundesregierung vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen erlaubt: ein Mund-Nasen-Schutz ist für alle Gäste erforderlich und ein Abstand von mindestens 1 Meter zu allen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, muss eingehalten werden. Im Museum sind Hand-Desinfektionsmittel bereitgestellt.

Neue Entwicklungen den Museumsbetrieb und Sicherheits-Regelungen betreffend werden auf unserer Web-Seite laufend aktualisiert: www.nhm-wien.ac.at





