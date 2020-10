Lidl Österreich: Danke für die besondere Leistung in der Krise

Mehr Familienzeit zu Silvester – Sonder-Rabatt zur finanziellen Entlastung

Salzburg (OTS) - Lidl Österreich wird die gesetzlichen Möglichkeiten der Öffnungszeiten zu Silvester nicht voll ausschöpfen. Als Anerkennung an die Mitarbeiter für die besonderen Leistungen in diesem Jahr schließt Lidl Österreich zu Silvester alle Filialen bereits um 15 Uhr. Außerdem gibt es für alle Lidl-Mitarbeiter den gesamten November lang einen Sonder-Rabatt auf den gesamten Lebensmitteleinkauf bei Lidl.



„Unsere Kolleginnen und Kollegen haben in den vergangenen, schwierigen Monaten Großartiges geleistet. Auch wenn wir dafür unter anderem bereits eine Prämie ausgeschüttet haben, wollen wir uns jetzt auch mit mehr Freizeit und einer weiteren, realen finanziellen Entlastung bedanken“, so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich.



Über Lidl Österreich

Seit dem Start 1998 haben wir uns erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten bereits über 5.000 Mitarbeiter bei uns: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Müllendorf und in über 250 Filialen. Wir wollen der beste Arbeitgeber der Branche sein. Das Great Place to Work Institute hat uns bereits sieben Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber in Österreich ausgezeichnet. 2019 wurden wir von unseren Kunden zum fünften Mal zum „Händler des Jahres“ gewählt.



Unseren Kunden bieten wir ein vielfältiges Sortiment mit rund 2.000 verschiedenen Artikeln – über die Hälfte aller verkauften Lebensmittel kommen von österreichischen Lieferanten. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben echter Frische ein Angebot von jährlich rund 8.000 zusätzlichen Artikeln, darunter heimische Schmankerl und internationale Spezialitäten aus ganz Europa. Mit den drei Geschäftsfeldern Lidl-Reisen, Lidl-Strom und Lidl-Connect haben wir weitere attraktive Angebote für Lidl-Kunden. www.lidl-reisen.at, www.lidl-energie.at, www.lidl-connect.at

Auf dem Weg nach morgen

Nachhaltiges Engagement und verantwortungsvolles Wirtschaften sind uns wichtig. Dabei geht es um mehr Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber Konsumenten, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Umwelt und der Gesellschaft. Wir wollen unser Sortiment noch nachhaltiger gestalten und den Anteil österreichischer und regionaler Produkte weiter ausbauen. Wir setzen Ressourcen effizient ein, halten umweltschädliche Emissionen so niedrig wie möglich und reduzieren Abfälle und Plastik. Mehr dazu auf www.aufdemwegnachmorgen.at.



