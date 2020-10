H2O Kindertherme Bad Waltersdorf feiert 15 Jahre

3,2,1... Badespaß! Die H2O Kindertherme feiert ihren 15. Geburtstag. Und alle Meerjungfrau-en, Wasserratten und Wellnessfreunde feiern mit.

Bad Waltersdorf (OTS) - Am 14.Oktober vor 15 Jahren wurden die Türen des H2O-Hotel-Thermen-Resorts das erste Mal geöffnet. Aus diesem Grund hat Betreiberfamilie Rotter diese Woche im engsten Familienkreis das Jubiläum gefeiert. Zum feierlichen Anlass wurde Senior-Geschäftsführer Dr. Dieter Rotter von seinem Sohn Mag. Christian Rotter eine Foto-Collage über die erfolgreich umgesetzten Meilensteine der letzten Jahre überreicht. Vater Dieter Rotter, Mutter Trude Rotter, Bruder Stephan Rotter und Geschäftsführer Christian Rotter sind die Gründer und Personen hinter dem H2O-Hotel-Therme-Resort.

Heute dürfen wir auf sehr erfolgreiche Jahre mit insgesamt an die 3,5 Mio. Hotel- und Badegäste zurückblicken. Die H2O-Therme mit ihrer einzigartigen Kindertherme, dem großen Kinderanimations- und Betreuungsteam, ihrem großzügigen Saunabereich, den SPA- und Massageräumen sowie den Seminarräumlichkeiten ist nach 15 Jahren ein wesentlicher Bestandteil des Thermen- und Vulkanlandes Steiermark.

Familie Rotter freut sich auf weitere erfolgreiche Jahre als H2O Kindertherme

Auf den stolzen 30.000 m2 der H2O Kindertherme in Bad Waltersdorf ist der Badespaß zu Hause! Dort wartet ein Thermenurlaub, der der ganzen Familie gefällt. Vom frühen Plansch-Vergnügen über aufregende Rutschpartien bis hin zu einem entspannenden Aufenthalt in der Sauna. Und zum heurigen Jubiläum mit einem ganz besonderen Angebot.

Für Wasserratten und Meerjungfrauen

Also nichts wie los und entdecken! Denn die Liste der Wasserattraktionen ist lang. Direkt zur Kindertherme gehört auch das eigene Hotel. So spart man sich langes Umziehen und begibt sich auf direktem Wege vom Zimmer in die Wasserwelt. Wer den Nervenkitzel sucht, steigt in die Doppelreifenrutsche „Blauer Blitz“ oder in die Blackhole namens „Speedy“. Dem Nachwuchs wird ein spannendes Programm bei professioneller Betreuung in der Spielewelt und pures „Arielle-Feeling“ beim Meerjungfrauenschwimmen geboten. Hier hört der Spaß nie auf – dafür sorgt auch HopiHo, quirliges Entenküken und Maskottchen der H2O Kindertherme, mit seinem Animationsteam. Das macht es auch den Eltern zwischendrin möglich, eine kurze Auszeit bei einer Massage, einer Beauty-Anwendung oder einem Drink an der Pool-Bar zu genießen. Denn Kindertherme hin oder her – hier sollen sich vom Baby bis zu den Großeltern alle Familienmitglieder rundum wohlfühlen.

Das H2O Geburtstagsspecial

Getreu dem Motto: „Man wird nicht jeden Tag 15“, bietet die Therme ihren Besuchern zu ihrem großen Jubiläum ein ganz besonderes Angebot: Bis 4. Dezember 2020 gibt’s -15 % Ermäßigung auf den aktuellen Übernachtungspreis. Warum also warten? Auf zum Thermenspaß! Alle weiteren Infos zum Geburtstagsspecial finden Sie unter www.hoteltherme.at.

