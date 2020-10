ORF-„Pressestunde“ mit Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer

Am 18. Oktober um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der größten Wirtschaftskrise der Zweiten Republik steht auch die Arbeiterkammer mit Renate Anderl an der Spitze vor gewaltigen Herausforderungen. Die Corona-Pandemie hat eine Rekord-Arbeitslosigkeit zur Folge. Und Kurzarbeit und Home-Office könnten die Arbeitswelt nachhaltig verändern. Im Budgetentwurf sind gewaltige Mittel für den Arbeitsmarkt vorgesehen. Aber setzt die Regierung aus der Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die richtigen Schritte? Welche Maßnahmen braucht der Arbeitsmarkt noch? Wie kann insbesondere Frauen geholfen werden? Wie geht es mit der Kurzarbeit weiter? Welche Rolle kann die 35-Stunden-Woche spielen? Und wer soll all das bezahlen?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 18. Oktober 2020, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Karin Leitner

„Tiroler Tageszeitung“

und

Christoph Varga

ORF

