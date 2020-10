Fabsurplus.com und Hilco veranstalten Online-Auktion von Pilotproduktionslinie für GaN unter Verwendung von Saphir

Daegu, Südkorea (ots/PRNewswire) - - SDI-Fabsurplus, ein führender webbasierter Wiederverkäufer von Ausstattung zur Herstellung von Halbleitern, LEDs und Solarzellen hat heute gemeinsam mit Hilco Industrial verkündet, dass Fabsurplus.com und Hilco eine gemeinsame Online-Auktion einer vollständigen Pilotproduktionslinie für Galliumnitrid unter Verwendung von Saphir als Substrat veranstalten werden, für die ab sofort Gebote entgegengenommen werden. Die Auktion, die bis zum 21. Oktober 06:00 Uhr GMT online laufen wird, umfasst über 100 Teile der modernen LED-Herstellungsanlage. Dazu gehören alle Stufen des LED-Herstellungsprozesses, von Epitaxie bis hin zur Verpackung der fertigen Chips.

"Dank unseres Fachwissens über die Ausstattung und unserer mehr als 20-jährigen Erfahrung im Online-Wiederverkauf von Halbleiterausstattung fiel die Wahl unseres Partners Hilco Industrial auf Fabsurplus.com", schildert Stephen Howe, Eigentümer der Unternehmensgruppe SDI-Fabsurplus. "Der ersten Verkauf einer Produktionslinie tätigten wir 2003 mit dem Motorola MOS 16. Der jetzige Verkauf der vollständigen Pilotproduktionslinie aus Korea für Galliumnitrid unter Verwendung von Saphir ist das neueste Kapitel in diesem Geschäftsfeld."

Weitere Informationen zu diesem Verkauf und zu den höchst effektiven Wiederverkaufslösungen von Fabsurplus.com erhalten Sie telefonisch von Stephen Howe unter +1 830-388-1071 oder über info @ fabsurplus.com.

Über Fabsurplus.com

Auf Fabsurplus.com wird Halbleiterausstattung wiederverkauft, die in der Fertigung von integrierten Schaltkreisen verwendet wird. Das Unternehmen ist ein führender Wiederverkäufer von gebrauchter Halbleiterausstattung und hat sich auf Lithographie, Metrologie, Implantation, CMP, CVD und PVD sowie auf Werkzeugsätze für Baugruppen, Tests, SMT, FPD und Solaranlagen spezialisiert. Dank bahnbrechender Software und innovativem Design bietet Fabsurplus.com technologisch fortschrittliche Systeme und Wiederverkaufslösungen für Kunden, die Halbleiterausstattung der aktuellen und der nächsten Generation herstellen. Das Unternehmen liefert Teile und Wiederverkaufslösungen für die Hersteller von Gießereien, Energieanlagen, Speichern und logisch integrierten Geräten in den USA, Europa, China, Japan, Korea, Singapur, Taiwan und weiteren asiatischen Ländern. Die Website Fabsurplus.com wird jährlich über eine Million Mal aufgerufen. Wenden Sie sich für weitere Informationen telefonisch an Stephen Howe unter: +1-830-388-1071. Internet:

www.fabsurplus.com

Über Hilco Industrial

Hilco Industrial bietet Dienstleistungen für den Kauf und Verkauf von industriellen Vermögensgegenständen an. Das Unternehmen veranstaltet Verkaufsveranstaltungen für Industriemaschinen, -ausstattung, -bestände und weitere Vermögensgegenstände. Hilco Industrial bedient Kunden in aller Welt. Wenden Sie sich für weitere Informationen telefonisch an Roderik Huber unter: +31-20-470-0989. Internet: www.hilcoind.com.

Weiterführende Links

https://www.fabsurplus.com

https://www.hilcoind.com

+1 830-388-1071