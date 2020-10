20. Bezirk: Film-/Gesprächsabend „Ursprung des Lebens“

Anmeldungen für 21.10. erwünscht: office@aktionsradius.at

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11) befasst sich im Oktober in mehreren Veranstaltungen mit dem Themenkomplex „Der Preis des Wissens“. Bei der nächsten Zusammenkunft im gemütlichen Vereinslokal steht das Kapitel „Vom Ursprung des Lebens“ im Fokus: Am Mittwoch, 21. Oktober, geht um 19.30 Uhr ein interessanter Film- und Gesprächsabend los. Gezeigt werden Auszüge aus den Werken „Die dritte Option“ und „Future Baby“. Hernach interviewt der Redakteur Mischa G. Hendel die Regisseure Maria Arlamovsky und Thomas Fürhapter, die sich in ihren Streifen mit der „medizinisch-technisierten Geburtenkontrolle“ bzw. mit der Frage „Was tun, wenn man erfährt, dass man ein behindertes Kind erwartet?“ beschäftigen. Eintritt: Spenden. Das Publikum soll Corona-Richtlinien (Maske, Abstand, Hygiene, u.a.) befolgen und wird um Anmeldungen zu diesem Abend ersucht: Telefon 332 26 94, E-Mail office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Film „Die dritte Option“ (Regie: Thomas Fürhapter):

https://diedritteoption.at

Film „Future Baby“ (Regie: Maria Arlamovsky):

www.futurebaby.at/

Veranstaltungen im 20. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

