Satire-Lesung mit Robert Sommer im Bezirksmuseum 2

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtliche Bezirkshistoriker-Team des Bezirksmuseums Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) zeigt eine interessante Dauer-Ausstellung über die Geschichte des 2. Bezirkes und temporäre Sonder-Ausstellungen über bezirksrelevante Themen. Die Museumsmannschaft (Leiter: Georg Friedler) stellt immer wieder unterhaltsame Lesungen auf die Beine, zuletzt den Fritz Grünbaum-Erinnerungsabend „Hallo, hier Grünbaum!“. Am Mittwoch, 21. Oktober, ist der im 2. Bezirk lebende Satire-Autor Robert Sommer zu Gast im Museum und liest aus seinem jüngsten Buch „Der SexOH!loge“ (Echomedia-Verlag, ISBN: 978-3-903989-06-1, 200 Seiten, 19,80 Euro). Robert Sommer beginnt mit der satirischen Auseinandersetzung mit dem „Thema Nummer 1“ um 18.30 Uhr. Erotische Belange behandelt der Rezitator mit einem Schmunzeln. Der Zutritt ist kostenlos. Spenden für das Museum nehmen die Organisatoren an. Die Zuhörerschaft hält Corona-Richtlinien ein und meldet sich zu dem Leseabend an: Telefon 4000/02 127 und E-Mail bm1020@bezirksmuseum.at.

Aufsuchen können Menschen mit Interesse an der Leopoldstädter Bezirksvergangenheit das Museum jeweils am Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) und am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr). Die aktuelle Sonder-Ausstellung betrifft das Thema „Wie die Donau nach Wien kam“. Wie eh und je ist der Eintritt gratis. Weitere Informationen über das Museum im Internet: www.bezirksmuseum.at.

