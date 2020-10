„Stadt:Kultur“ in Perchtoldsdorf und Baden

25 Herbst-Veranstaltungen ab 18. Oktober

St. Pölten (OTS/NLK) - Nachdem das Kulturfestival „art.experience“ im vergangenen Jahr sein Zehn-Jahre-Jubiläum gefeiert hat, bietet es heuer unter dem Titel „Stadt:Kultur“ erneut in Perchtoldsdorf und Baden ein vielfältiges Programm aus Kabarett, Diskussionen, Lesungen und musikalischen Highlights. Im Herbst stehen dabei nach derzeitigem Stand in der Burg Perchtoldsdorf, im Casino Baden und im At the Park Hotel in Baden insgesamt 25 Veranstaltungen auf dem Programm, ehe es 2021 erstmals auch im Frühjahr ein Kulturprogramm vor der Haustüre geben wird.

Der Auftakt erfolgt am Sonntag, 18. Oktober, in der Burg Perchtoldsdorf mit einer Frühstücksdiskussion mit Armin Thurnher und Dirk Stermann, ehe Karl Markovics und die OÖ Concert Schrammeln am Montag, 19. Oktober, „Der verlogene Heurige & andere Kalamitäten“ präsentieren, sich Robert Palfrader am Dienstag, 20. Oktober, „Allein“ fühlt, Klaus Eckel am Mittwoch, 21. Oktober, zwei Mal „Ich werde das Gefühl nicht los“ meint und 5/8erl in Ehr’n am Dienstag, 27. Oktober, aufspielen.

Am Donnerstag, 29. Oktober, ist es Lukas Resetarits „Wurscht“, am Freitag, 30. Oktober, nimmt Manuel Rubey seinen „Goldfisch“ mit auf die Bühne, am Sonntag, 1. November, feiern die Science Busters ihre „Global Warming Party“, am Montag, 9. November, diskutieren Christian Felber, Stephan Schulmeister und Prof. Dr. Martin Kocher „Im Schatten der Pandemie: Gibt es Alternativen zu Freihandel und Wachstum?“ bzw. am Mittwoch, 11. November, Dr. Alexander Wrabetz, Nana Siebert und Nina Horaczek über „Journalismus in Gefahr?“.

In Baden startet das Programm am Montag, 2. November, mit Prof. Paul Lendvai und der Diskussion „Bye bye, EU?“. Fortgesetzt wird am Freitag, 6. November, mit „Jetzt erst recht“ und Wir Staatskünstler sowie dem Finale des Literaturbewerbs „zeilen.lauf“. Am Samstag, 7. November, steht dann das Finale des NÖ Kinder- und Jugendkurzgeschichtenbewerbs „schreib.art“ auf dem Programm, am Sonntag, 8. November, serviert Thomas Stipsits zwei Mal seine „Stinatzer Delikatessen“, am Dienstag, 10. November, wird mit Dr. Erika Freeman unter dem Motto „Gegen das Vergessen“ der „Reichskristallnacht“ 1938 gedacht, am Donnerstag, 12. November, heißt es mit Martin Grassberger und Andrea Heistinger „Mehr Öko braucht das Land! Der Kampf gegen die globale Gesundheits- und Umweltkrise“.

Am Freitag, 13. November, liest Ursula Poznanski aus ihrem Thriller „Vanitas. Grau wie Asche“, am Samstag, 14. November, ist Gunkl mit seiner „abendfüllenden Abschweifung“ namens „So und anders“ zu Gast, am Sonntag, 15. November, laden Florian Klenk und Florian Scheuba zu einer Frühstücksdiskussion und Thomas Raab zur kulinarischen Lesung „Buchstabensuppe“. Am Freitag, 27. November, ist schließlich noch zwei Mal Manuel Rubey mit seinem aktuellen Programm „Goldfisch“ zu sehen.

Alle Veranstaltungen gemäß aktueller Covid-19-Verordnungen und derzeitigem Stand; nähere Informationen unter 0660/9121634 und e-mail l.koeberl @ vision05.at. Das detaillierte Programm und Karten unter www.stadt-kultur.at bzw. für Perchtoldsdorf beim InfoCenter Perchtoldsdorf unter 01/866 83-400, e-mail info @ perchtoldsdorf.at und www.perchtoldsdorf.at sowie für das Casino Baden unter 02252/444 96-444, e-mail tickets.ccb @ casinos.at und www.ccb.at.

