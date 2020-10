Bezirksmuseum 3: Vortrag „Geschichte der Wiener Kinos“

Anmeldungen für 21.10. erbeten: bm1030@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Zum spannenden Themenkomplex „Geschichte der Wiener Kinos“ referiert am Mittwoch, 21. Oktober, die Dramaturgin, Kuratorin und Kulturmanagerin Angelika Heide in den Räumlichkeiten des Bezirksmuseums Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11). Der Vortragsabend beginnt um 18.30 Uhr. Angelika Heide betreibt ein „Büro für Dramaturgie und Theaterforschung“ (Verein „artminutes“) und hat im Rahmen des Projekts „KinTheTop“ die lange Historie der Wiener Lichtspieltheater dokumentiert. Die Referentin spricht bei der Veranstaltung zum Beispiel über die Präsentation von „Lebenden Bildern“, über „Kinematographische Anstalten“, über bescheidene Vorstadt-Kinosäle und über prächtige Kino-Paläste. Auch auf die politische Funktion des Kinos sowie auf „Arisierungen“ und Restitutionen geht die Kino-Kennerin ein. Der Eintritt ist frei. Spenden nimmt das ehrenamtliche Museumsteam (Leitung: Herbert Rasinger) gerne an. Corona-Vorschriften (Maske, Abstand, u.a.) sind von der Zuhörerschaft zu befolgen. Anmeldungen werden erbeten: Telefon 4000/03 127, E-Mail bm1030@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Projekt „KinTheTop“ (Angelika Heide): www.kinthetop.at

Verein „artminutes“ (Angelika Heide): www.artminutes.com

Kino in Wien (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Kino

Bezirksmuseum Landstraße: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/landstrasse/



