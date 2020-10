Einladung zum Medien- und Fototermin: SOS-Ballon - Sozialmarkt für Spiel- und Kinderwaren eröffnet in Wien

Nachhaltige Hilfe für armutsgefährdete Kinder und Familien

Wien (OTS) - In Österreich sind rund 303.000 Kinder und Jugendliche armutsgefährdet. Viele Familien können ihre täglichen Ausgaben nicht decken. Daher eröffnet SOS-Kinderdorf am 27. Oktober in Wien Margareten seinen ersten Sozialmarkt für Spiel- und Kinderwaren. Der SOS-Ballon wird ebenso ein Treffpunkt für Nachbarschaftsaustausch, gegenseitige Hilfe und Beratung sein.

Wie SOS-Kinderdorf armuts- und ausgrenzungsgefährdete Familien unterstützt und warum es besonders wichtig ist, mit dem SOS-Ballon auch einen nachhaltigen Beitrag in der Klimakrise zu leisten, darüber spricht Clemens Klingan, Geschäftsleiter von SOS-Kinderdorf. MedienpartnerInnen haben die Möglichkeit Fotos und TV-Bilder des ersten Sozialmarkts für Spiel- und Kinderwaren von SOS-Kinderdorf zu machen.

Am Dienstag, 20. Oktober 2020

Um 10:00 Uhr

Im SOS-Ballon, Schönbrunner Straße 75, 1050 Wien

Mit Clemens Klingan, SOS-Kinderdorf Geschäftsleiter

Sarah Tanzer, SOS-Ballon

Martina Wiener, SOS-Ballon





Aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich: E-Mail an susanne.schoenmayr @ sos-kinderdorf.at

Datum: 20.10.2020, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: SOS-Ballon

Schönbrunner Straße 75, 1050 Wien, Österreich

