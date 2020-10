SPÖ-Becher: „Wo bleibt die angekündigte Wohnbauinvestitionsbank?“

Wien (OTS/SK) - Mit Kritik an der trägen Tätigkeit der Bundesregierung in Bezug auf die Finanzierung geförderter Wohnungen fordert SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher Ergebnisse bei der angekündigten Nachbildung der SPÖ-Wohnbauinvestitionsbank. „Um die Wohnbauinvestitionsbank ist es still geworden“, so Becher. Zur Erinnerung: Im Sommer kündigte Ministerin Schramböck an, eine abgespeckte Version der Wohnbauinvestitionsbank zu gründen, um mit Gratis-Krediten der EU günstigen Wohnraum zu schaffen. Dabei handelt es sich um eine Wiederbelebung einer SPÖ-Idee. ****

Die erste österreichische WBIB wurde allerdings von Türki-Blau liquidiert, noch bevor sie ihre Tätigkeit aufnehmen konnte. SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher: „Der Wohnraum wird sich während dieser Wirtschaftskrise nicht selbst bauen. Die SPÖ hat den Weg zu leistbarem, modernen Wohnraum vorgezeichnet. Leider erleben wir wieder den türkisen Ansatz, diesen Weg erst schlecht zu reden, dann selbst anzukündigen, um dann in weiterer Folge einfach nicht liefern zu können.“ (Schluss) sl/sc

