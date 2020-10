Willi Gabalier veröffentlicht Titelsong zum neuen Format „Heimat Sterne”

Veröffentlichung heute, „Heimat Sterne“ ab 30. Oktober bei ServusTV

Salzburg (OTS) - Willi Gabalier ist u.a. als Kunsthistoriker, Tänzer und Sänger mit zahlreichen Talenten gesegnet. So hat es sich der Moderator des neuen ServusTV-Formats „Heimat Sterne“ (30. Oktober, 20:15 Uhr bei ServusTV) auch nicht nehmen lassen, die gleichnamige Titelmelodie zur Sendung selbst zu schreiben und einzusingen. Die „Heimat Sterne“-Hymne und des -Musikvideo sind seit heute auf allen Download- und Streaming-Plattformen sowie auf YouTube verfügbar.

„Heimat Sterne“ behandelt genau das, wofür auch die Sendung steht: Die vielen Menschen mit ihren einzigartigen Talenten und Lebensgeschichten, die es in jedem noch so kleinen Winkel in Österreich gibt. Willi Gabalier animiert mit seinem Jodler, an sich zu glauben – trotz aller Hindernisse, die es so oft zu überwinden gilt: „In uns gibt es eine tiefe Kraft, die uns antreibt, die uns Unglaubliches schaffen lässt. Diese Kraft soll das Lied aus den Menschen hervorlocken, ihnen Mut geben, das zu tun, was sie wirklich wollen, was sich richtig anfühlt.“

Dabei ist es Willi Gabalier ein Anliegen, authentisch zu bleiben. Deswegen stammen Text und Musik aus eigener Feder. Herausgekommen ist ein Musikstück, das ab Sekunde eins unter die Haut geht. Mit seiner motivierenden Botschaft regt es nicht nur zum Nachdenken an, sondern lädt vor allem auch in gewohnter Gabalier-Manier zum „Abrocken“ ein.

„Heimat Sterne“-Moderator Willi Gabalier über seine Inspiration für den Jodler:

„Ich habe mich an meine Jugend zurückerinnert, an meine Träume und Visionen. Das ist, was ich den Menschen da draußen mitgeben möchte: Glaubt an euch, lasst euch nicht vom Weg abbringen, denn wenn man mit Herz für eine Sache brennt, dann wird es etwas werden.“



Produzent Lukas Lach über den musikalischen Hintergrund des Lieds:

„Musikalisch wollten wir etwas erschaffen, das dich einfach mitnimmt und ein warmes Gefühl gibt, wenn du’s hörst. Ein verträumter Beat und ein paar rockige Elemente, abgerundet durch die Steirische Harmonika – einfach ein perfektes Heimatgefühl. Für mich ist es eine Ehre, zum Titelsong als Willis Produzent und Co-Autor beizutragen.”

