AK-Zukunftsfonds wirkt: Digitalisierungsprojekte für die Beschäftigten bei pro mente OÖ

Linz (OTS) - Die Arbeiterkammer Oberösterreich fördert mit ihrem AK-Zukunftsfonds Projekte, die Arbeitnehmern/-innen helfen, mit der Digitalisierung zurecht zu kommen. Viele Betriebe nutzen die Förderung, um die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter/-innen mittels moderner Technik zu verbessern. So auch pro mente Oberösterreich: Das Unternehmen hat bereits zwei Digitalisierungsprojekte erfolgreich umgesetzt und in den täglichen Betrieb übernommen.

Wie diese Projekte aussehen, was der AK-Zukunftsfonds noch alles fördert und wie wichtig diese Initiative für viele Betriebe vor allem während des Shutdown war – darüber wollen wir Sie in einer Pressekonferenz am Donnerstag, 22. Oktober 2020, um 9:30 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 , informieren. Unter dem Titel

stehen Ihnen als Gesprächspartner AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und von pro mente Oberösterreich Geschäftsfeldleiter Thomas Labacher, MBA sowie Betriebsrat Eugen Ertl zur Verfügung.

