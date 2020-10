ATV-Frage der Woche: 70 Prozent der ÖsterreicherInnen lehnen zweiten Lockdown im Herbst ab

"ATV Aktuell: Die Woche", am Sonntag um 22.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Moderator Meinrad Knapp, Meinungsforscher Peter Hajek und Politikexperte Thomas Hofer blicken diesen Sonntag in "ATV Aktuell: Die Woche" auf die politischen Highlights der Woche zurück. Außerdem werden die aktuellen Umfrageergebnisse von Peter Hajek besprochen. Der Meinungsforscher befragte 806 ÖsterreicherInnen, ob sie einem zweiten Lockdown im Herbst zustimmen oder diesen ablehnen würden. 70 Prozent der ÖsterreicherInnen meinen, dass ein zweiter Lockdown im Herbst nicht sinnvoll wäre. 20 Prozent würden eine Restriktion im Herbst für die richtige Entscheidung halten. Elf Prozent enthielten sich ihrer Meinung oder gaben "weiß nicht" an. Auch in der Wählerschaft zeichnet sich ein ähnliches Bild. Mit 82 Prozent stimmen die FPÖ-WählerInnen am stärksten gegen einen zweiten Lockdown.

Peter Hajeks Fazit dazu lautet: „Trotz steigender Infektionszahlen und drastischen Maßnahmen in Salzburg ist die Bevölkerung strikt gegen einen Lockdown eingestellt. Möglicherwiese setzt sich bei der Bevölkerung die Ansicht durch, dass man mit dem Virus auf die eine oder andere Art und Weise leben lernen muss. Auffällig ist, dass es diesmal keine Differenz in den Antworten zwischen Regierungs- und OppositionswählerInnen gibt. Auch ÖVP- und Grün-WählerInnen sind mit 70 und 68 Prozent gegen einen Lockdown.“



Weitere Themen in der Sendung sind die Koalitionsfrage nach der Wien-Wahl und Gernot Blümels Krisenbudget.

