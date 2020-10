Vana: „London ist für Brexit-Sackgasse verantwortlich und muss sich bewegen“

Lob für konsequente Brexit-Haltung beim EU-Gipfel

Wien/Brüssel (OTS) - Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament, begrüßt die schnelle Einigung des EU-Gipfels auf Schlussfolgerungen, die von Großbritannien Bewegung in den Brexit-Verhandlungen fordern: „Die EU-Staats- und RegierungschefInnen senden damit eine eindeutiges Signal an London: Die britische Seite hat die Brexit-Verhandlungen in die Sackgasse getrieben, die britische Seite muss sich bewegen, um aus dieser verfahrenen Situation wieder herauszukommen und ein Abkommen doch noch möglich zu machen.“

Dass der EU-Gipfel gleichzeitig die EU-Staaten aufruft, ihre Vorbereitungen für ein Scheitern der Verhandlungen zu verstärken, ist für Vana ebenfalls wichtig: „Das Austrittsabkommen bildet die Verhandlungsgrundlage, an die sich die britische Seite halten muss. Nur damit kann die EU den Schaden des Brexit für ihre BürgerInnen so klein wie möglich halten. Gleichzeitig darf es die vier Grundfreiheiten weiterhin für Großbritannien nur im Gesamtpaket geben. Ohne Personenfreizügigkeit ist kein voller Marktzugang für Kapital und Dienstleistungen zu haben. Auch Europas Standards in Umwelt-, Sozial- und Steuerrechten sind keine Verhandlungsmasse.“

