FH Vorarlberg: Bund erhöht die Finanzierung der Studienplätze

Hohe Qualitätsstandards der FH Studiengänge können durch zusätzliche Finanzmittel weiter ausgebaut werden

Dornbirn (OTS) - Die Finanzierung der Studienplätze an Fachhochschulen in Österreich wird im Zeitraum 2021 – 2024 um 10 Prozent erhöht. Dies kündigte Finanzminister Blümel in seiner Budgetrede am Mittwoch an. Der Geschäftsführer der FH Vorarlberg, Stefan Fitz-Rankl begrüßte diesen wichtigen Schritt in schwierigen Zeiten: “Die COVID-Maßnahmen stellen auch die Hochschulen vor große Herausforderungen. Wir müssen derzeit unseren Studienbetrieb Hybrid fahren. Das erfordert einen erhöhten Personalaufwand sowie einen zusätzlichen Investitionsbedarf, z.B. in Bezug auf Informationstechnologien“, erklärt der Geschäftsführer. „Die zusätzlichen Finanzmittel kommen also zum richtigen Zeitpunkt. Mein Dank für diese wichtige Maßnahme gilt den beiden zuständigen Ministern Heinz Faßmann und Gernot Blümel sowie allen Entscheidungsträgern, die sich mit viel Engagement für diese Erhöhung eingesetzt haben. Die FH Vorarlberg wird diese Mittel zu 100 Prozent in den Qualitätsausbau ihrer Studiengänge investieren.“

Die finanzielle Zusage aus dem Finanzministerium bedeutet für die FH Vorarlberg auch eine langfristige Planungssicherheit. „Wir können damit notwendige Investitionen in Digitalisierung, Internationalisierung und Innovationen vorantreiben, was sich langfristig ebenfalls als Investition in die Qualitätssicherung der Lehre erweist“, so Fitz-Rankl. Auch Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink freut sich über die Erhöhung des Budgets. „Unsere FH leistet mit ihren Studienprogrammen einen enormen Beitrag zur Sicherung der Konkurrenz- und Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Die Ausbildung befindet sich auf einem Top-Niveau. Umso wichtiger, dass durch die Mittel die Qualität weiterhin so hochgehalten werden kann.“

Auch der inflationsbedingte Wertverlust der Studienplatzförderung der vergangenen Jahre könne damit teilweise ausgeglichen werden, das ist ein wichtiges Zukunftssignal für die FH Vorarlberg und zeigt den Stellenwert von hochwertiger Hochschulausbildung in Österreich.

An der FH Vorarlberg sind mit Stand 1. Oktober 1.626 Studierende inskribiert.





