Herr: „Wir wollen soziale und ökologische Gerechtigkeit!“

Wien (OTS/SK) - In der Nationalratsdebatte zum Klimavolksbegehren kündigte die SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr an, dass die SPÖ bereits daran arbeite, Forderungen des Volksbegehrens in Anträge zu gießen. „Ernteausfälle, Hitzewellen, Hochwasser, Klimakatastrophen, wir spüren die Auswirkungen schon jetzt“, warnte Herr und wies deshalb vehement darauf hin, dass rasches Handeln gefragt sei. „Die UnterzeichnerInnen wollen nicht, dass wir an kleinen Schräubchen drehen. Sie wollen große Veränderungen, die wirklich etwas bewirken!“ ****

Enttäuscht zeigte Herr sich auch über das Budget, in dem sie zwar einige Verbesserungen sieht, aber die großen Würfe vermisst, die auch vom Klimavolksbegehren gefordert wurden. Außerdem kritisierte sie, dass auch diesmal überwiegend GeringverdienerInnen zur Kasse gebeten werden. Bereits jetzt würden die Schäden der Klimakrise jährlich eine Milliarde Euro kosten. „Die Schäden zahlen wir alle, doch wer verursacht sie?“, fragte Herr und griff auf die Ergebnisse der jüngsten Oxfam-Studie zurück, nach der die reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung für über 50 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich sind. „Wir wissen, dass tagtäglich unsere Umwelt ausgebeutet wird, weil irgendjemand damit Geld verdient. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit!“, so Herr. (Schluss) up/ar​

