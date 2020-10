Neue „Universum“-Folge „Hermann Maier: Meine Heimat – Der Bregenzerwald“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg präsentiert

Sendetermin: Dienstag, 27. Oktober 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am 15. Oktober 2020 fand im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn die Präsentation der neuesten „Universum“-Produktion mit dem Titel „Hermann Maier: Meine Heimat – Der Bregenzerwald“ statt. Regisseurin Andrea Albrecht, Bregenzerwald-Tourismus-Geschäftsführerin Herlinde Moosbrugger und ORF-Landesdirektor Markus Klement stellten den Vertreterinnen und Vertretern der Vorarlberger Presse Inhalte, Mitwirkende und Geschichten rund um die Sendung vor.

Einzigartiges Natur- und Kulturjuwel

Wildnis und Kulturlandschaft, massive Gebirgsformationen, wilde Wasserfälle und romantische Täler – eine Landschaft von beeindruckender Schönheit: Im Bregenzerwald findet sich nicht nur eine Vielfalt an Pflanzen und Wildtieren – sondern auch Menschen, die dieses Naturparadies mit viel Feingefühl prägen und erhalten. Ganz im Westen Österreichs, in Vorarlberg, liegt eingegrenzt zwischen dem Rheintal, dem Arlberg und dem Großen Walsertal der Bregenzerwald. Er ist Schauplatz für eine neue Erkundungstour von Skilegende Hermann Maier. Am Dienstag, dem 27. Oktober, führt er um 20.15 Uhr in ORF 2 für „Universum“ durch dieses Naturparadies.

Hermann Maier unterwegs mit Toni Innauer

So besucht Hermann Maier etwa den Biolandwirt Oswald Fink, der heute noch die traditionelle Drei-Stufen-Landwirtschaft im Bregenzerwald betreibt. Alfred Maier, der ökologisch ambitionierte Obmann des lokalen Fischereivereins, und die Biologin Sylvia Lutz erklären Hermann Maier die Besonderheiten und die Bedürfnisse des Schönenbaches. Dass das Handwerk des Rodelbauens selbst in einer globalisierten Welt noch Bedeutung hat, zeigen die Gebrüder Johler. Forstwirt Johannes Fink wiederum gewährt Hermann Maier einen interessanten Einblick in die „sanfte Waldwirtschaft“, die mitunter ein sehr anstrengendes Unterfangen sein kann.

Als Höhepunkt seiner Entdeckungsreise wandert Maier gemeinsam mit Skisprung-Olympiasieger Toni Innauer, der als „Wälder“ die Region wie kaum ein anderer kennt, auf den Gipfel des beeindruckenden Bergmassivs: die Kanisfluh.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Der Bregenzerwald ist ein atemberaubendes Naturensemble und auch die Tierwelt ist dort unglaublich facettenreich. Dazu kommen noch die Jahrhunderte alten Traditionen der Einheimischen, die den Bregenzerwald so einmalig machen. Hermann Maier hat sich als Reiseführer die spektakulärsten und schönsten Orte des Bregenzerwaldes ausgesucht und macht sie mit diesem einzigartigen ‚Universum‘ als nationales und internationales Schaufenster einem großen Publikum zugänglich.“

Tom Matzek, Leiter der ORF-Hauptabteilung Bildung, Wissenschaft und Zeitgeschehen: „Österreichs atemberaubende Landschaften, spannende Tierporträts und Hermann Maier als charmanter Reiseführer – das ist die erfolgreiche Mischung der ‚Universum‘-Naturreihe ‚Hermann Maier:

Meine Heimat‘. Sie entstand aus der Idee, die besten Elemente aus zwei Welten zu verbinden: die bildgewaltigen Szenen aus ‚Universum‘-Natur und Hermann Maier.“

Andrea Albrecht, Regisseurin: „Als ich vor zwei Jahren mit meiner Recherche begann, fiel der Begriff ‚Sehnsuchtsort‘. Inzwischen weiß ich, was damit gemeint ist. Der Bregenzerwald ist eine ganz besondere, einzigartige Region. Vor allem die Begegnung mit den Menschen dort war eine bereichernde Erfahrung: Innovation, Kreativität und Eigenverantwortung werden von den ‚Wäldern‘ auf beeindruckender Weise gelebt und spiegeln sich in der Natur und in der Landschaft wider. Mein Blick auf das Wesentliche wurde geschärft. Faszinierend und inspirierend – ein Sehnsuchtsort.“

Mag. Markus Wallner, Landeshauptmann Vorarlberg: „Neben der landschaftlichen Schönheit sind es die Menschen vor Ort, die in unterschiedlichen Bereichen immer wieder Erstaunliches zustande bringen – durch Fleiß und Tüchtigkeit, durch handwerkliches Geschick, gepaart mit viel Kreativkraft und großer Innovationsfreude. Bodenständigkeit und Traditionsbewusstsein auf der einen und eine Mentalität der Offenheit auf der anderen Seite sind im Bregenzerwald keine Gegensätze. Das macht die Menschen zu guten Gastgebern, was touristisch ein großer Vorteil ist. Dem ORF danke ich einmal mehr für die gute Zusammenarbeit. Es ist seit 2015 ja schon die vierte ‚Universum‘-Produktion, die unser schönes Ländle in den Mittelpunkt stellt“.

Herlinde Moosbrugger, Geschäftsführerin Bregenzerwald Tourismus: „Ich glaube sagen zu können, dass sich jede Region in Österreich wünscht, dass ein ‚Universum‘ über sie gedreht wird. Die Echtheit und die Tiefe der Bilder und der Sprache in den ‚Universum‘ Dokumentationen berühren die Zuseherinnen und Zuseher und lassen sicher in vielen den Wunsch aufkommen, diese Region zu besuchen. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass es nun auch über den Bregenzerwald ein ‚Universum‘ gibt – unser Dank gilt allen, die dies ermöglicht haben.“

Rückfragen & Kontakt:

Simon Bitriol, MA LL.B.(WU)

Landesdirektion ORF Vorarlberg

T: +43 5572 301-22559

simon.bitriol @ orf.at