Silvan: „Wollen Herausforderungen und Belastungen der BürgerInnen in Bezug auf COVID-19 identifizieren“

Gemeinsames Schreiben der VolksanwaltschaftsspecherInnen von SPÖ, NEOS und FPÖ soll Arbeit im Volksanwaltschaftsausschuss erleichtern

Wien (OTS/SK) - Auf Initiative von SPÖ-Volksanwaltschaftssprecher Rudolf Silvan haben er und seine KollegInnen im Nationalrat, NEOS-Volksanwaltschaftssprecherin Stephanie Krisper und FPÖ-Volksanwaltschaftssprecher Ragger einen gemeinsamen Fragenkatalog an die Volksanwaltschaft geschickt. Die Geschäftsordnung des Nationalrates sieht parlamentarische Anfragen an die Volksanwaltschaft nicht vor. Dennoch ist es für die Arbeit im Volksanwaltschaftsausschuss aus der Sicht Silvans von großer Bedeutung zu erfahren, wie sich die Befassung der Volksanwälte mit Bürgeranliegen seit Auftreten von COVID-19-Infektionen Anfang März 2020 entwickelt hat. ****

Silvan: „Dadurch wird es möglich sein, besser die Schwierigkeiten, Belastungen und Herausforderungen zu identifizieren, mit denen die Bürgerinnen und Bürger in einer solchen schweren Zeit konfrontiert sind. Aber auch die Arbeit der Volksanwälte und ihrer MitarbeiterInnen, die in dieser Zeit Übermenschliches leisten, kann der Volksanwaltschaftsausschuss dadurch besser in ihrer täglichen Arbeit unterstützen.“ Das gemeinsame Schreiben an die Volksanwaltschaft finden Sie hier: https://tinyurl.com/y43c6rso

Die aus drei Mitgliedern bestehende Volksanwaltschaft in Österreich ist als parlamentarische Ombudsstelle zur Kontrolle der öffentlichen Verwaltung eingerichtet. Sie steht allen Menschen kostenlos zur Verfügung, die sich durch Organe der Verwaltung ungerecht behandelt fühlen und bereits alle Rechtsmittel ausgeschöpft haben. Darüber hinaus ist die Volksanwaltschaft seit 2012 als Nationaler Präventionsmechanismus auch für den Schutz und die Förderung der Menschenrechte in Österreich zuständig. (Schluss) up/mp

