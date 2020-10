SPÖ-Bundesbildungsorganisation trauert um Oswald Bazant

SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender Schmid: „Wir verlieren stets grundsatzorientierten sozialdemokratischen Volksbildner und aufrechten Sozialdemokraten“

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-Bundesbildungsorganisation trauert um Oswald Bazant, der im 81. Lebensjahr verstorben ist. „Wir verlieren mit Oswald Bazant einen stets grundsatzorientierten sozialdemokratischen Volksbildner, einen aufrechten Sozialdemokraten und einen unermüdlichen Mitstreiter für chancengerechte Bildung, die allen Menschen Chancen und Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben gibt“, betonte SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender Dr. Gerhard Schmid heute, Donnerstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Auch SPÖ-Bundesbildungsgeschäftsführer Wolfgang Markytan ist tief bestürzt über den Tod von Oswald Bazant: „Oswald Bazants jahrzehntelanges Engagement für Bildung war beispielgebend, sein Einsatz, seine Werte und seine menschliche Größe werden uns stets ein Vorbild sein“, so Markytan in Würdigung Oswald Bazants, der für seine langjährige Tätigkeit als Landesgeschäftsführer des Verbandes Wiener Volksbildung und für seine außerordentlichen pädagogischen Leistungen im Jahr 2009 mit der Otto-Glöckel-Medaille ausgezeichnet wurde. Neben seiner Tätigkeit als Volksbildner engagierte sich Bazant auch schon früh für Entwicklungsarbeit und Integration. „Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten den Angehörigen, FreundInnen und WegbegleiterInnen von Oswald Bazant“, so Schmid und Markytan abschließend. (Schluss) mb/ls

