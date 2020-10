„Internationaler Tag des Händewaschens“ bei „Was gibt es Neues?“ am 16. Oktober in ORF 1

Mit Niavarani, Beimpold, Schreiner, Schöller und Gernot

Wien (OTS) - Auch wenn es aktuell seltsam anmutet: Den „Internationalen Tag des Händewaschens“ hat die WHO bereits 2008 ausgerufen – seither findet er jährlich am 15. Oktober statt und ist in Zeiten von Corona beachteter denn je. Auch in der jüngsten Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 16. Oktober 2020, um 22.35 Uhr in ORF 1 ist Handhygiene oberstes Gebot und Host Oliver Baier verteilt schöne Seifen an sein Rateteam. Mit dabei sind diesmal Michael Niavarani, Ulrike Beimpold, Clemens Maria Schreiner, „Vormärz“ Rudi Schöller und Viktor Gernot. Hoffentlich muss keiner in die „Tränenecke“, nach der unter anderem gefragt wird. „Promi von morgen“ ist die Kabarettistin Elena Wolff mit einer lustigen Anekdote zu folgender Frage: Was passierte Überraschendes, als ein Tontechniker einen alten Synthesizer aus den 1960er Jahren wieder in Gang brachte?

