„A green Europe“ – 4. Salon Europa-Forum Wachau am 16. Oktober

LR Eichtinger: Diskussion via Stream verfolgen

St. Pölten (OTS) - Am 16. Oktober lädt der Salon Europa-Forum Wachau gemeinsam mit „Natur im Garten“ ein, den „European Green Deal“ mit nationalen und internationalen Expertinnen und Experten aus den Bereichen Green Infrastructure und Green Jobs zu beleuchten. Die Gesprächspartner werden Landesrat Martin Eichtinger, Präsident Salon Europa-Forum Wachau, Hugo-Maria Schally, Referatsleiter für Multilaterale Zusammenarbeit im Umweltbereich, Europäische Kommission, Susanne Formanek, Geschäftsführerin Innovationslabors GRÜNSTATTGRAU, Axel Fischer, Leiter Geschäftsbereich Park- und Grünanlagen, Stadt Zürich, Gideon Corby, Ökologe und Guerilla Gardener, London, Geschäftsführer Bettina Gräfin Bernadotte der Insel Mainau und Direktor Franz Fuger von der Gartenbauschule Langenlois sein. Durch den Tag werden Biogärtner Karl Ploberger und Theresa Edtstadler, Geschäftsführerin Salon Europa-Forum Wachau, führen. „Alle Interessierten sind eingeladen, via Stream den 4. Salon Europa-Forum Wachau mit zu verfolgen“, so Landesrat Eichtinger. Onlineübertragung am 16. Oktober ab 10 Uhr auf www.europaforum.at bzw. auf www.naturimgarten.at.

Am 11. Dezember 2019 wurde das Konzept zum „European Green Deal“ von der Europäischen Kommission vorgestellt. Der „European Green Deal“ ist der Fahrplan für eine nachhaltige europäische Entwicklung und soll Europa bis 2050 zum ersten kohlenstoffneutralen Kontinent machen. Das Maßnahmenpaket mit etwa 50 Initiativen beinhaltet unter anderem einen Vorschlag für ein „Europäisches Klimagesetz“, aber auch neue Strategiepläne betreffend Kreislaufwirtschaft, Industrie oder Biodiversität. Mit der Einigung der Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel am 21. Juli wurde die finanzielle Säule des Green Deals geschaffen. Das Volumen beträgt insgesamt 1,82 Billionen Euro.

Nähere Informationen: Natur im Garten, DI Hans-Peter Pressler, Telefon 0676/848 790 737, E-Mail hans-peter.pressler @ naturimgarten.at, www.naturimgarten.at, www.europaforum.at

