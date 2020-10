NEOS zu Budget 4: Diesem Budget fehlt die Nachhaltigkeit

Michael Bernhard: „Zwar dürfen die Grünen 600 Millionen Euro mehr für Klimaschutz ausgeben – Die ÖVP belastet die Umwelt aber weiter mit 4,7 Milliarden. Das ist nicht nachhaltig.“

Wien (OTS) - „Dass die Grünen in wesentlichen Bereichen insgesamt 600 Millionen Euro mehr ausgeben sehen wir NEOS natürlich positiv“, begrüßt NEOS-Umwelt- und Klimasprecher Michael Bernhard die zusätzlichen Mittel für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen. Deswegen von einem „nachhaltigen Budget“ zu sprechen, sei jedoch ein Fehler. „Denn gleichzeitig darf die ÖVP weiter mit 4,7 Milliarden Euro die Umweltverschmutzung vorantreiben. Dieses Budget ist keine Trendwende, es gibt lediglich ein bisschen ein größeres Pflaster auf die Wunde, die die ÖVP unserer Umwelt schon seit Jahren zufügt.“

NEOS vermissen Ökologisierung des Steuersystems

Einen Punkt in Sachen Nachhaltigkeit vermissen NEOS besonders in diesem Budget, so Bernhard. Von der Ökologisierung des Steuersystems sei nichts zu lesen. „Der Faktor Ökologisierung ist in diesem Budget marginal und für uns eine herbe Enttäuschung. Das hätte eine FPÖ in der Regierung so auch zusammengebracht. Wir NEOS pochen schon seit Jahren darauf, der Umweltverschmutzung in Österreich und Europa einen Preis zu geben und den Faktor Arbeit gleichzeitig zu entlasten. Hier wurde eine weitere große Chance vertan.“

Um insbesondere in der Krise neue Jobs zu schaffen, sei die Ökologisierung ein wesentliches Thema. „Was unser Land dringend gebraucht hätte, sind Jobs, Jobs, Jobs. Gerade im Umwelt- und Klimaschutzbereich gibt es ein Potenzial von Hundertausenden zusätzlichen Arbeitsplätzen. Es bleibt das Fazit für dieses Budget: Das ist kein Vorankommen aus Sicht der Nachhaltigkeit“, so Bernhard abschließend.

