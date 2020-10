BRZ FemCareer Night – erste virtuelle Karrieremesse für Frauen im Bundesrechenzentrum

Für Praktikantin bis Führungskraft: Inspirational Talks und 1:1 Expertinnen-Gespräche für eine Karriere im IT-Umfeld

Wien (OTS) - Am 20.10. findet die erste BRZ FemCareer Night statt, eine vom Bundesrechenzentrum erstmals veranstaltete Karrieremesse speziell für die Zielgruppe Frauen. Die Messe findet ausschließlich virtuell statt und richtet sich an Frauen (w/d) aller Karriere-Levels – von Lehrlingen bis zu Führungskräften.

Umfangreiches Programm mit Expertinnen und Gästen

Auf der virtuellen Messebühne wird Geschäftsführerin Christine Sumper-Billinger die Gäste begrüßen, anschließend sorgt Susanne Pöchacker für unterhaltsamen und motivierenden Input zum Thema „Kinder, Covid, Zukunftsangst: Raus aus dem Stillstand, rein in die Karriere“. Pöchacker ist Diplom-Physikerin, Unternehmensberaterin, Coach und Kabarettistin. Wie Frauen auf kritische Fragen in Bewerbungsgesprächen reagieren sollten, klärt Pöchacker im Anschluss mit der Leiterin des Teams Talent Acquisition im BRZ, Myriam Mokhareghi. Über Karriere und Gleichbehandlung informiert Olivia Pete, Gleichbehandlungsbeauftragte im BRZ. Im letzten Teil der Messe haben die Teilnehmerinnen die Gelegenheit, mit zahlreichen BRZ-Expertinnen, -Recruitern und -Lehrlingsbeauftragten persönliche Fragen zu klären und mögliche Anknüpfungspunkte für eine Karriere im BRZ auszuloten. Die gesamte Veranstaltung ist kostenlos über Video-Streaming abrufbar, einzelne Termine für persönliche Gespräche können unter diesem Link im Vorhinein reserviert werden.

„Mit der BRZ FemCareer Night möchten wir gezielt Frauen ansprechen, die sich für einen Einstieg in die IT interessieren, sich beruflich neu orientieren möchten oder ihre Karriere im BRZ weiterverfolgen möchten. Das Bundesrechenzentrum fördert die Karriere von Frauen in allen Karriereebenen und hat es sich zum Ziel gesetzt, den Anteil von Frauen im Unternehmen zu erhöhen“, so Geschäftsführerin Christine Sumper-Billinger.

Termindetails/Programm

Die Messe findet am 20.10. zwischen 16:30 und 19:30 statt, persönliche Gespräche sind ab 16:30 Uhr buchbar. Das gesamte Programm sowie der Link zum Live-Streaming kann unter diesem Link abgerufen werden.

Über das Bundesrechenzentrum

Das BRZ ist das Kompetenzzentrum für die Digitalisierung des Public Sectors in Österreich und marktführender Technologiepartner der österreichischen Verwaltung. Derzeit beschäftigt das BRZ 1.300 Mitarbeiter/innen, der Anteil weiblicher Führungskräfte und Mitarbeiterinnen im BRZ beträgt rund 25 Prozent.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Daniela Feuersinger, LLM

T: 0664/8340355

M: daniela.feuersinger @ brz.gv.at