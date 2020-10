ORF-Berichterstattung zur Viennale 2020: „Viennale Spezial – Kino trotz Krise“, werktäglich „Kultur Heute“, ORF.at-Sonderkanal

Spezialsendungen in Ö1 und FM4

Wien (OTS) - Der 58. Viennale, die von 22. Oktober bis 1. November 2020 stattfindet, widmet der ORF umfassende Berichterstattung in TV, Radio und online.

Im Fernsehen thematisiert ORF III von Mittwoch, dem 21., bis Freitag, den 30. Oktober, im werktäglichen Magazin „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) die Viennale und bringt aktuelle Berichte bzw. Ausblicke auf den jeweils nächsten Festivaltag. Weiters wird im Rahmen der Sendung eine limitierte Anzahl an Viennale-Tickets verlost.

ORF 2 berichtet in einem „Viennale Spezial – Kino trotz Krise“ am Nationalfeiertag, am Montag, dem 26. Oktober, um 23.25 Uhr über die ersten Höhepunkte von Österreichs größtem und bedeutendstem Filmfestival. Außerdem wirft die Sondersendung einen Blick auf die wichtigsten Filme und Retrospektiven der Viennale und stellt die interessantesten Gäste vor. „Wien heute“ gibt täglich um 19.00 Uhr in ORF 2 Filmtipps.

Ö1 berichtet über die Eröffnung und die Eckdaten der heurigen Viennale, präsentiert Highlights des internationalen Filmfestivals in den „Journalen“, im „Kulturjournal“ (Montag bis Freitag, 17.09 Uhr) sowie in einem Ö1-„Kulturjournal Spezial“ am Mittwoch, dem 21. Oktober.

FM4 berichtet ab Donnerstag, dem 22. Oktober, täglich on air und auf fm4.ORF.at. Am Mittwoch, dem 28. Oktober, steht die FM4 Homebase (19.00 bis 22.00 Uhr) ganz im Zeichen der Viennale – drei Stunden mit Interviews, u. a. mit Viennale-Direktorin Eva Sangiorgi sowie Filmemacherinnen und -machern. Auch das Kinopublikum kommt dabei zu Wort. Am Samstag, dem 31. Oktober, präsentiert FM4 „Kajillionaire“, den neuen Film von Miranda July, im Gartenbaukino.

Das ORF.at-Netzwerk stellt bereits den Sonderkanal ORF.at/viennale mit allen wissenswerten Informationen über das Festival, teilnehmende Filme, Schwerpunkte sowie Künstlerinnen und Künstler zur Verfügung. Storys anderer ORF.at-Channels – von wien.ORF.at über oe1.ORF.at bis zu fm4.ORF.at – sowie Videos der ORF-TVthek werden darauf ebenso abrufbar sein wie Social-Media-Highlights (Hashtag #viennale). Die ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) stellt alle Sendungen bzw. Beiträge des ORF-Fernsehens rund um die Viennale, für die entsprechende Lizenzrechte vorhanden sind, als Live-Stream und als Video-on-Demand bereit. Auch der ORF TELETEXT widmet sich in seiner Kulturberichterstattung (auf Seite 110 und ab Seite 190) ausführlich dem Festival.

