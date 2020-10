Toto: Jackpot mit 12.000 Euro am Wochenende

Jackpot weiterhin auch in der Torwette

Wien (OTS) - So manch überraschendes Ergebnis in dieser Länderspiel-Runde und eine nicht zu übersehende Heimschwäche der Mannschaften (nur sechs der 18 Spiele des Toto Programmes endeten mit Tipp 1) sorgten dafür, dass es keinen Dreizehner gab und somit am Wochenende ein Jackpot wartet. Dabei wird es um rund 12.000 Euro gehen.

Drei Spielteilnehmern glückte ein Zwölfer. Ein Tiroler und ein Steirer kamen jeweils per Systemschein zu einem Gewinn von mehr als 1.100 Euro, ein weiterer Steirer war mit einem Profi-Quicktipp erfolgreich.

Jackpot heißt es auch weiterhin in der Torwette, da es zum wiederholten Mal niemandem gelang, alle fünf Ergebnisse richtig zu tippen.

Annahmeschluss für die Runde 42B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 42A

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 6.314,78 – 12.000 Euro warten 3 Zwölfer zu je EUR 1.136,60 33 Elfer zu je EUR 22,90 384 Zehner zu je EUR 3,90 344 5er Bonus zu je EUR 1,80

Der richtige Tipp: 2 X 2 1 X / X 1 1 2 X 1 2 2 1 1 X 2 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 35.972,64 Torwette 2. Rang: 12 zu je EUR 51,10 Torwette 3. Rang: 200 zu je EUR 3,80 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 137.021,27

Torwette-Resultate: 0:1 1:1 1:2 1:0 2:2

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910



www.lotterien.at

www.win2day.at