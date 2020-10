„Goldenes Ehrenzeichen“ des Landes NÖ für Gerhard Rauch anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums

LH Mikl-Leitner: „Top-Manager mit einer unglaublichen Kompetenz und vor allem viel Herz“

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Donnerstag, auf den Tag genau vor 50 Jahren, begann die Firmengeschichte der Gerhard Rauch Ges.m.b.H.:

1970 begann Gerhard Rauch als Einmannbetrieb in einer Garage in Wien mit Profilschleifarbeiten für Werkzeuge und Maschinenbau, sieben Jahre später folgte der Bau des ersten Firmengebäudes in Wien Liesing und 1995 wurde aufgrund des fortwährenden Unternehmenswachstums ein weiterer Standort in Trasdorf im Bezirk Tulln errichtet, wo sich heute auch der Firmensitz befindet. Dort wurde heute im kleinen Kreis als Überraschung für Gerhard Rauch das Firmenjubiläum gefeiert. Im Rahmen der Feier überreichte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Firmengründer Gerhard Rauch das „Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sagte in Bezug auf das Unternehmen: „Da stimmt das Klima, man spürt, dass die Menschen gerne hier hereinkommen.“ Alles habe in Wien Liesing in einer Garage begonnen, führte Mikl-Leitner aus, dass das wie eine amerikanische Erfolgsgeschichte sei – „eine Erfolgsgeschichte, in Wien und Niederösterreich geschrieben“.

„Die Firma Gerhard Rauch spielt in der obersten Liga“, betonte die Landeshauptfrau, dass die Präzisionsarbeiten des Unternehmens international gefragt seien. Mit der Fertigung für Raumfahrt, Luftfahrt und Formel 1 sei man in eine Nische gegangen, die krisenfest sei. „Das Unternehmen ist sich auch in der Krise der Verantwortung bewusst, Facharbeiter auszubilden“, hob Mikl-Leitner die Lehrlingsausbildung hervor. Außerdem sei es schön, dass sich das Unternehmen auch in der Gemeinde engagiere.

„Du bist ein Top-Manager mit einer unglaublichen Kompetenz und vor allem viel Herz“, sagte die Landeshauptfrau zu Gerhard Rauch und betonte die „unglaubliche Wertschätzung und den Respekt“ gegenüber ihm und seinem Lebenswerk.

Bürgermeisterin Beate Jilch betonte den Weitblick und die Visionen von Gerhard Rauch, als dieser vor 50 Jahren in einer Garage in Wien mit einem Einmannbetrieb begonnen hat. Als Gemeinde sei man sehr froh, ein derartiges Unternehmen hier zu wissen, führte Jilch aus, dass die Gerhard Rauch Ges.m.b.H „ein wichtiger Arbeitgeber“ sei. Außerdem betonte sie auch die tolle Lehrlingsausbildung der Firma.

Firmengründer Gerhard Rauch blickte in seinen Dankesworten zurück auf die Anfänge in Wien und die Erweiterung des Unternehmens mit dem Standort in Trasdorf. Er sei glücklich in dieser Gemeinde zu sein, betonte Rauch auch, dass er dies ob der Tatsache sein könne, dass seine Söhne das Unternehmen „so positiv weiterführen“.

Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Feier waren u.a. Gattin Theresia Rauch, die Söhne Geschäftsführer Anton Buresch und Prokurist Manuel Rauch, die Enkelkinder Anton Buresch jr. und Carina Buresch, die auch beide im Unternehmen tätig sind, Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann und Vizebürgermeister Franz Buchberger.

Nähere Informationen: www.gerhard-rauch.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Anita Elsler, BA

02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse