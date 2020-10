Zehn neue Fälle für „Die Chefin“: Katharina Böhm ermittelt ab 16. Oktober wieder als Vera Lanz im ORF

Freitags um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „Die Chefin“ ist zurück! Ab 16. Oktober 2020 ermittelt Kommissarin Vera Lanz alias Katharina Böhm immer freitags jeweils um 20.15 Uhr in ORF 2 in zehn neuen Fällen gemeinsam mit ihren Kollegen Paul Böhmer (Jürgen Tonkel) und Maximilian Murnau (Christoph Schechinger). Den Auftakt macht die Folge „Nachtgestalten“ mit Oliver Mommsen in einer Episodenrolle. Das Ermittlerteam bekommt es in dem kniffligen Fall mit unstimmigen Zeugenaussagen zu tun. Weiters standen u. a. Olga von Luckwald, Christian Hockenbrink und Tatja Seibt vor der Kamera. Regie bei den neuen Episoden der beliebten ORF/ZDF-Krimireihe führten Florian Kern, Michael Schneider, Ulrike Hamacher, Grzegorz Muskala nach Drehbüchern von Timo Berndt, Axel Hildebrand, Florian Iwersen, Olaf Kraemer und Peter Kocyla. In rot-weiß-rot besetzten Episodenrollen sind u. a. Manuel Rubey und Marcel Mohab („Gesundes Bayern“, 13. November), Max von Thun („Kaltblütig“, 27. November) sowie Ursula Strauss und Cornelius Obonya („Geschwister“, 11. Dezember) zu sehen.

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge „Nachtgestalten“ (Freitag, 16. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 2)

Als Familienvater Wolfgang Ackermann (Oliver Mommsen) nachts nach Hause kommt, findet er seine Ehefrau Diana tot in der Küche vor. Alles deutet auf einen Einbruch hin. Die beiden jugendlichen Kinder des Paares, Sophie (Valerie Stoll) und ihr seit Jahren schwer an Leukämie erkrankter Bruder Marlon (Matti Schmidt-Schaller), hatten sich heimlich aus dem Haus geschlichen, um in einem Münchner Club zu feiern. Sie kehren erst nach dem Eintreffen der Polizei nach Hause zurück. Möglicherweise hatte es der Dieb auf die Schmerzmittel des krebskranken Sohnes abgesehen und ist dabei von Diana überrascht worden. Vera Lanz' (Katharina Böhm) Kollege Paul Böhmer (Jürgen Tonkel) aktiviert seine Verbindungen ins Münchner Milieu, um mögliche Verdächtige zu ermitteln. Doch etwas scheint an den Zeugenaussagen nicht zu stimmen.

