Verkauf gebrauchter Fahrzeuge und Geräte

Besichtigung 19. und 20. Oktober 2020, jeweils von 8.00 bis 13.00 Uhr

Wien (OTS) - Die Stadt Wien mustert mehrmals im Jahr alte Fahrzeuge und Geräte aus, die auf Grund des technischen Zustandes für den städtischen Intensivbetrieb nicht mehr geeignet sind. Diese werden jedoch nicht sofort verschrottet oder entsorgt, sondern privaten InteressentInnen zum Verkauf angeboten. Nun findet wieder eine derartige Verkaufsaktion statt. Am 19. und 20. Oktober 2020 können die Fahrzeuge und Geräte von 8.00 bis 13.00 Uhr in der Abschleppgruppe Simmering, Jedletzbergerstraße 1, 1110 Wien (Autobahnabfahrt Simmeringer Haide), in Augenschein genommen werden.

Von der Kleinkehrmaschine bis zum Transportkarren

Eine persönliche Begutachtung vor Ort empfiehlt sich auf jeden Fall, da die Fahrzeuge und Geräte reparaturbedürftig und amtlich nicht überprüft sind. Als Besonderheiten kommen diesmal ein Reform Muli Transportkarren sowie zahlreiche Kehrwespen zum Verkauf.

Die Highlights :

: Pflug: Schmidt KL-V32, Bj. 2000

Schmidt KL-V32, Bj. 2000 Aufbaustreuer: Schmidt Stratos D60, Bj. 2009

Schmidt Stratos D60, Bj. 2009 Anhänger: Pongratz PA 2500, Bj. 2000; Steininger, Bj. 1989

Pongratz PA 2500, Bj. 2000; Steininger, Bj. 1989 LKW: Seilkran ÖAF 33.422 DFA, Bj. 1994

Seilkran ÖAF 33.422 DFA, Bj. 1994 Klein LKW: VW 7JO, Bj. 2010; Pickup Ford Ranger, Bj. 2004

VW 7JO, Bj. 2010; Pickup Ford Ranger, Bj. 2004 Transportkarren: Reform T9, Bj. 2003

Reform T9, Bj. 2003 Rasenmäher: 23 Stk. der Marken Toro, Sabo, Husqvarna, Alko, Floraself, Royal, Bj. 1998, 2000, 2003, 2004, 2006, 2012, 2013, 2014

Abgabe der Anbote

Angebote für die Ausstellungsstücke müssen in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift "Angebot - MA 48-VEAU – 845/2020" bis spätestens 27. Oktober 2020, 13.00 Uhr, in der Magistratsabteilung 48, 1050 Wien, Einsiedlergasse 2, Erdgeschoß/Zimmer 32 einlangen. Die Anbotsformulare erhalten sie während der Besichtigungszeiten am Lagerplatz der Abschleppgruppe Simmering oder als Download auf der Homepage der 48er unter www.abfall.wien.at.

Interessentenkartei für KFZ-Verkäufe

Über eine eigene Kartei können sich InteressentInnen automatisch über die aktuellen, zum Verkauf gelangenden Gebrauchtfahrzeuge und -geräte informieren lassen. Alles, was dafür nötig ist, ist eine Registrierung über ein Online-Formular auf www.wien.gv.at. Alle weiteren Informationen über den Fahrzeugverkauf und eine Übersicht über die zum Verkauf angebotenen Geräte und Vehikel findet man auf der Homepage der 48er unter https://www.ots.at/redirect/wiengvat.

Rückfragen & Kontakt:

Nicole Puzsar

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit 48er

Telefon: 01 58817-48016

E-Mail: nicole.puzsar @ wien.gv.at