MA 2019/20 bestätigt erneut: „Heute“ ist die Tageszeitung Nummer 1 in Wien und die meistgelesene Gratis-Tageszeitung in Österreich*

Wien (OTS) - Die Media-Analyse ist die größte Studie zur Erhebung von Printmedien-Reichweiten in Österreich. Sie gibt Auskunft darüber, wie viele Leserinnen und Leser ein Printmedium hat.

Durch funktionelle Lösungen gelang es der Media-Analyse trotz Corona-Krise das Mediennutzungsverhalten möglichst störungsfrei abzubilden.

„Heute“ ist die beliebteste Tageszeitung in Wien und die meistgelesene Gratis-Tageszeitung in Österreich



Hier die stabilen Ergebnisse der Tageszeitung „Heute“ im Detail:

„Heute“ national: 874.000 Leserinnen und Leser, das entspricht einer Reichweite von 11,6 %.

Erfolgreiche Anpassung der Vertriebsstruktur an verändertes Mobilitätsverhalten

Das „Heute“-Vertriebsnetz und die Zeitungsbelieferungslogistik wurde nach Bekanntwerden der Maßnahmen rund um Corona innerhalb weniger Tage an das veränderte Mobilitätsverhalten der Menschen angepasst. Gemäß dem Motto „Das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort“ werden die Logistikprozesse rund um die Auslieferung der Tageszeitung „Heute“ weiterhin laufend adaptiert, um die treue „Heute“-Leserschaft optimal zu versorgen.

LeserInnen vertrauen „Heute“

„Die Corona-Krise stellt Redaktionen vor ganz neue Herausforderungen. ,Heute‘ ist in diesen schwierigen Zeiten ein Garant für seriöse Information am Punkt, für Journalismus auf Augenhöhe mit der Leserschaft, aber auch für die Vermittlung eines positiven Grundgefühls gerade in belastenden Phasen. Ich finde es leiwand, dass die ,Heute‘-Familie diese Art der Berichterstattung schätzt und uns in so großer Zahl die Treue hält“, so Chefredakteur Dr. Christian Nusser.

Media-Analyse beweist: „Heute“ hoch im Kurs – Signal an die Werbeindustrie



„Wir freuen uns, dass unser Leistungsangebot von so vielen genutzt wurde. Das ist auch ein wichtiges Signal für die Werbeindustrie. Mit ,Heute‘ steht der Kommunikationsbranche ein Massenmedium zu Verfügung. Optimale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Werbekampagne, wenn es darum geht, zeitgleich eine große Bevölkerungsgruppe zu erreichen“, erklären Geschäftsführer Wolfgang Jansky und Geschäftsführer Sales Gernot Fischer und stellen fest: „Gerade in diesen Zeiten stehen Zeitungen – und ,Heute‘ ganz besonders – hoch im Kurs!“

