Kommunikationsverbände: Newcomers aus Österreich und Deutschland starten länderübergreifende Kooperation

Die PRVA Newcomers aus Österreich und die GPRA Young Professionals aus Deutschland starten eine verbands- und länderübergreifende Kooperation.

Wien (OTS) -

Zum Start lancieren die jungen Kommunikatorinnen und Kommunikatoren die virtuelle Eventreihe „Neuland“.



Sich mit Gleichgesinnten austauschen, das Netzwerk in der Kommunikationsbranche über Landesgrenzen hinweg ausbauen und gemeinsam aktuelle Trends in der Branche bearbeiten: Das sind die Ziele, welche die jungen Mitglieder des PR Verbandes Österreich (PRVA) sowie der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen in Deutschland (GPRA) mit der neuen Zusammenarbeit verfolgen. „Als österreichischer Leitverband für den Nachwuchs in der PR wissen wir, wie wichtig es in der Kommunikation ist, out of the box zu denken und neue Ideen zu entwickeln. Die gemeinsame Eventreihe ist daher ein großartiger Auftakt, um Know-how zu bündeln und Perspektiven auszutauschen“, zeigt sich Bettina Loidhold, Mitglied der PRVA Newcomers, erfreut über die verbands- und länderübergreifende Kooperation.

„Der Austausch über die Ländergrenzen hinweg bereichert nicht nur unsere Verbandsarbeit, sondern auch unseren agenturinternen Arbeitsalltag. Wir haben die GPRA Young Professionals in diesem Jahr neu gegründet und standen vor der Herausforderung, die gemeinsamen Projekte virtuell anzustoßen. Wir freuen uns darauf, diese Erfahrungen in die Kooperation einzubringen und den Wissensaustausch maßgeblich mitzugestalten“, so Malin Daniel, Sprecherin der GPRA Young Professionals, weiter.

Innovationen im Fokus

Erstes Projekt der Zusammenarbeit der GPRA Young Professionals und PRVA Newcomers ist die virtuelle Veranstaltungsreihe „Neuland“. Im Fokus stehen dort Innovationen in der professionellen Kommunikation, die gemeinsam mit Expertinnen und Experten von Agentur- und Unternehmensseite diskutiert werden. Sie richtet sich an Berufstätige sowie Berufseinsteigende aus der Werbe- und Kommunikationsbranche. Weiterführende Pläne, die Kooperation künftig mit der Schweiz zusammen auf die gesamte DACH-Region auszudehnen, sind bereits weit fortgeschritten.

Auch die Vorstände der Kommunikationsverbände zeigen sich begeistert über die länderübergreifende Vernetzung des Branchennachwuchses und unterstützen diese. „Wer Neuland erkunden will, muss grenzenlos denken und diskutieren. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit den jeweiligen Newcomer-Verbänden eine DACH-weite virtuelle Eventreihe zu Innovationen in der professionellen Kommunikation ins Leben rufen und so gemeinsam unseren Horizont erweitern“, so Florian Haas, Vorstandsmitglied des PRVA.

Hanning Kempe, Präsidiumsmitglied der GPRA, ergänzt: „Die Kooperation ist für unsere Young Professionals eine großartige Möglichkeit, in die Arbeitsweise der Nachbarländer einzutauchen und von ihrem Branchen-Know-how zu profitieren. Seit einigen Jahren sind wir bereits im Austausch mit den Verbänden in Österreich und der Schweiz und planen, die Arbeit durch die Initiative der Young Professionals noch weiter zu intensivieren.“

TikTok in der Markenkommunikation

Die erste Veranstaltung mit dem Titel „Authentisch, bunt und reichweitenstark: Wie PR-Profis mit TikTok erfolgreiche Marken aufbauen“ findet am 20. Oktober 2020, um 17:30 Uhr, via Zoom statt. Für die Auftaktveranstaltung konnten die Nachwuchsinitiativen Lisa Girard, Consumer Communication Specialist bei TikTok (DACH-Region und NL) und Adil Sbai, TikTok-Experte und CEO von weCreate und influData.com, als Speaker gewinnen. Sie beantworten Fragen wie: Wie nutzen PR-Profis TikTok erfolgreich? Was unterscheidet TikTok von anderen Social Media Plattformen? Wie funktioniert erfolgreiche Kampagnenführung über das Videoportal?

Anmeldung zur Veranstaltung unter: https://prva.at/events/terminkalender/604

Über den PRVA und die PRVA Newcomers

Der Public Relations Verband Austria ist der unabhängige, auf Freiwilligkeit basierende Verband der Kommunikationsexpertinnen und -experten in Unternehmen, Agenturen und Organisationen in Österreich. Die PRVA Newcomers sind die Nachwuchsorganisation des PRVA und der österreichische Leitverband für PR-Einsteiger und -Professionals bis 30 Jahren. Mehr unter www.prva-newcomers.at

Über die GPRA e. V. und die GPRA Young Professionals

Die GPRA e.V. ist seit 1974 der Verband der führenden Kommunikations- und PR-Agenturen Deutschlands und hat ihren Sitz in Berlin. Mit strengen Aufnahmekriterien und hohen Anforderungen an ihre Mitglieder setzt sie Standards in der PR-Branche und fördert den Austausch zwischen den Mitgliedern und Meinungsbildnern. Die GPRA repräsentiert 36 Agenturen mit circa 2.800 Mitarbeitern und einem Marktanteil von fast 50 Prozent. Im Rahmen der im Februar 2020 gegründeten Nachwuchsinitiative der GPRA Young Professionals engagiert sich der Branchennachwuchs führender deutscher PR- und Kommunikationsagenturen mit dem Ziel, durch eigene Themen die Weiterentwicklung des Kommunikationsmarktes voranzutreiben. Gleichzeitig bietet die Initiative eine Plattform zur aktiven Vernetzung des Nachwuchses innerhalb des Verbandes. Mehr unter www.gpra.de/gpra-young-professionals/

Die Verbandsarbeit des PRVA wird von folgenden Wirtschaftspartnern unterstützt:

ACP, APA-OTS , Brau Union , Dock Yard , DORDA , IFES , Industriellenvereinigung , ÖBB , Observer , OMV , Siteimprove , VÖZ , Wien Energie

Rückfragen & Kontakt:

PRVA Newcomers

newcomers @ prva.at